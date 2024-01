Setor de serviços volta ao campo positivo e cresce 0,4% em novembro, aponta IBGE

A- A+

O setor de serviços voltou a subir na passagem de outubro para novembro, após três meses no campo negativo. A atividade registrou alta de 0,4%, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgados nesta terça-feira (16).

Economistas esperavam alta de 0,4% na comparação mensal, segundo mediana das estimativas da Bloomberg.

O que esperar do setor em 2024?

Depois de um ano em que o setor de serviços se mostrou como um dos principais protagonistas do crescimento, com a safra recorde de grãos ajudando a impulsionar o segmento principalmente no primeiro semestre, o fim do ano de 2023 mostra a perda de fôlego da atividade. O desempenho deixa uma perspectiva de desempenho mais morno para 2024.

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) do FGV IBRE caiu 2,4 pontos em dezembro, para 92,0 pontos. Este é o menor nível desde março de 2023, quando ficou em 91,7 pontos.

Segundo Stéfano Pacini, economista do FGV IBRE, a confiança do setor caiu pelo quinto mês seguido influenciada por um pessimismo quanto ao futuro dos negócios.

"Apesar do ciclo de queda na taxa de juros e de redução do endividamento das famílias não parecem ser fatores suficientes para garantir uma resiliência no setor no próximo ano, embora os serviços prestados às famílias ainda tenham nível de expectativas mais altas do que os demais segmentos do setor, que ainda se mostra dependente da melhora da confiança dos consumidores e do mercado de trabalho" avaliou, em comentário.

Veja também

AERONAVE Boeing vai mudar controle de qualidade após incidente com 737 Max