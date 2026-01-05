Seg, 05 de Janeiro

ECONOMIA

Setor financeiro reitera 'plena confiança' no BC, após TCU instaurar inspeção sobre caso Master

Apoio foi reforçado em uma nota conjunta assinada por 11 entidades representativas de bancos, fintechs e cooperativas de crédito

Fachada do Banco Master em São Paulo Fachada do Banco Master em São Paulo  - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

O setor financeiro voltou a defender a atuação do Banco Central, após o Tribunal de Contas da União (TCU) determinar inspeção na autoridade monetária para avaliar a liquidação do Banco Master.

O apoio foi reforçado em uma nota conjunta assinada por 11 entidades representativas de bancos, fintechs e cooperativas de crédito.

No comunicado, o grupo reitera a "plena confiança" nas decisões técnicas do BC nos âmbitos de atuação regulatória e de fiscalização. Também reforça a importância de preservar a independência institucional da autarquia, para manter os pilares de um sistema sólido, resiliente e íntegro.

"O Banco Central brasileiro exerce esse papel, que inclui uma supervisão bancária atenta e independente, voltada para a solvência e integridade, de forma exclusivamente técnica, prudente e vigilante", destaca o texto, que não cita nominalmente o TCU.

Os signatários incluem a Confederação Nacional das Instituições Financeiras (Fin), a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e a Zetta, que representa as maiores fintechs do Brasil.

Ao todo, são 757 instituições financeiras (IFs), 689 cooperativas de crédito e 15 associações vinculadas à Fin.

A nota é mais uma demonstração da chancela que a indústria financeira tem dado ao BC em meio a questionamentos na Justiça sobre a liquidação do Master.

Na última semana do ano passado, associações do setor já haviam defendido a autoridade monetária depois que o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), marcou uma acareação sobre o caso Master.

Entidades que assinam a nota conjunta:

