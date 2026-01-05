Setor financeiro reitera 'plena confiança' no BC, após TCU instaurar inspeção sobre caso Master
Apoio foi reforçado em uma nota conjunta assinada por 11 entidades representativas de bancos, fintechs e cooperativas de crédito
O setor financeiro voltou a defender a atuação do Banco Central, após o Tribunal de Contas da União (TCU) determinar inspeção na autoridade monetária para avaliar a liquidação do Banco Master.
O apoio foi reforçado em uma nota conjunta assinada por 11 entidades representativas de bancos, fintechs e cooperativas de crédito.
No comunicado, o grupo reitera a "plena confiança" nas decisões técnicas do BC nos âmbitos de atuação regulatória e de fiscalização. Também reforça a importância de preservar a independência institucional da autarquia, para manter os pilares de um sistema sólido, resiliente e íntegro.
"O Banco Central brasileiro exerce esse papel, que inclui uma supervisão bancária atenta e independente, voltada para a solvência e integridade, de forma exclusivamente técnica, prudente e vigilante", destaca o texto, que não cita nominalmente o TCU.
Os signatários incluem a Confederação Nacional das Instituições Financeiras (Fin), a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e a Zetta, que representa as maiores fintechs do Brasil.
Ao todo, são 757 instituições financeiras (IFs), 689 cooperativas de crédito e 15 associações vinculadas à Fin.
A nota é mais uma demonstração da chancela que a indústria financeira tem dado ao BC em meio a questionamentos na Justiça sobre a liquidação do Master.
Na última semana do ano passado, associações do setor já haviam defendido a autoridade monetária depois que o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), marcou uma acareação sobre o caso Master.
Entidades que assinam a nota conjunta:
- - Confederação Nacional das Instituições Financeiras (Fin);
- - Associação Brasileira de Bancos (ABBC);
- - Associação Brasileira de Bancos Internacionais (ABBI);
- - Associação Brasileira de Ifs de Desenvolvimento (ABDE);
- - Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs);
- - Associação Brasileira de Câmbio (Abracam);
- - Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi);
- - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima);
- - Federação Brasileira de Bancos (Febraban);
- - Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB);
- - Associação que representa empresas do setor financeiro e de meios de pagamento (Zetta).