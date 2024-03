Setor imobiliário comercial impõe risco significativo a bancos dos EUA, diz presidente da FDIC

A- A+

Presidente da Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), Martin Gruenberg classificou que os riscos do setor imobiliário comercial (CRE, na sigla em inglês) representam risco significativo a bancos nos Estados Unidos, assim como as incertezas econômicas e geopolíticas, pressões inflacionárias e volatilidade nos juros dos mercados.



A autoridade informou que o lucro líquido do setor bancário teve um declínio de 2,3% em 2023, a US$ 257 bilhões, mas continua acima dos níveis pré-pandemia da covid-19.



Gruenberg falou que as métricas de qualidade dos ativos foram favoráveis no geral, mas frisou que houve uma deterioração evidente nos empréstimos a CRE e em portfólios de cartão de crédito.

"Demanda fraca por escritórios está diminuindo os valores das propriedades, e as taxas de juro mais elevadas estão a afetando a qualidade do crédito e a capacidade de refinanciamento dos empréstimos para escritórios e outros tipos de empréstimos de CRE", observou ele, em discurso sobre os resultados do quarto trimestre de 2023.



A apresentação mostra que o número de bancos classificados como "problema" subiu, de 44 no terceiro trimestre a 52 no fim do ano



O total de ativos sob posse de bancos problemáticos avançou de US$ 53,5 bilhões para US$ 66,3 bilhões no período. Um banco faliu no quarto trimestre.

