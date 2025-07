A- A+

Empresários, investidores e especialistas do setor imobiliário se reuniram, na noite desta quinta-feira (17), no Espaço XP Recife, em Boa Viagem, para discutir estratégias de crescimento, inovação e governança no mercado da alta incorporação em Pernambuco.

O evento, promovido pela Trinus em parceria com a XP Investimentos, teve como foco principal a integração entre o setor imobiliário e o financeiro, além da valorização de práticas sustentáveis e modelos de gestão voltados à experiência do cliente.

A mediação do debate ficou por conta de Carlos André Carvalho, editor-adjunto de Economia e Política da Folha de Pernambuco e Pedro Ivo Bernardes, editor de economia do Diário de Pernambuco.

Entre os destaques da programação esteve a palestra “Repensando Arquitetura: criando produtos que trazem uma nova experiência para o cliente”, conduzida por Rafael Souza, CEO da GRS Incorporadora.





O debate abordou o papel da arquitetura como vetor de diferenciação no mercado, com foco em identidade, inovação e conexão com o consumidor final.

“Hoje, o nome da construção civil não é mais metro quadrado, é gestão. É entender que arquitetura e elevação do conceito dentro do metro quadrado gera experiência e fideliza o cliente”, afirmou Rafael.





Na foto: Rafael Souza, Diretor - GRS Incorp // Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Ele também anunciou novos empreendimentos da GRS no Estado, como um edifício com 50 andares e 130 metros de altura, previsto para ser lançado em janeiro de 2026 na orla de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, o que deve torná-lo o mais alto do Recife.

Com perfil habitacional e foco hoteleiro, o prédio contará com diferenciais como veículos elétricos da Volvo à disposição dos moradores e hóspedes.



Para o empresário, imóveis como esse têm papel fundamental na mudança de mentalidade do setor.

“Hoje nós estamos querendo trazer a conscientização para o incorporador e o construtor de que a construção civil não se baseia apenas no metro quadrado ou no dinheiro, mas sim na gestão. A maior dor do empreendedor é o capital. E na incorporação, estamos falando de valores gigantes. A partir do momento em que você tem boa gestão, compliance, governança e transparência qualquer banco ou fundo está mais disposto a emprestar com boas taxas de juros. O objetivo aqui é conscientizar de que o game não é mais só construção, e sim gestão”, afirmou.

A incorporadora anunciou também um mini-resort na Praia dos Carneiros, com jet-skis compartilhados. Já para outubro, está previsto o lançamento de um condomínio com 504 unidades em Caruaru, o primeiro da cidade com praia artificial e beach club.

“Nosso objetivo é vender mais do que imóveis. Queremos vender experiência”, destacou Rafael.

Silvia de Castro, executiva regional da Trinus, ressaltou a importância do encontro para o mercado local.

“Para nós, é um marco muito importante, uma vez que Recife é uma das principais capitais quando falamos de desenvolvimento imobiliário, mercado sólido e inovação. Estamos felizes em proporcionar esse momento à comunidade imobiliária recifense, reunindo parceiros que lidam com legalização, liderança e tecnologia construtiva”, afirmou.

O evento também contou com a participação de Mariana Naue, da Naue Consultoria, que apresentou um painel sobre cultura organizacional e liderança.

“Trouxemos um pouco das dores enfrentadas pelos incorporadores, loteadores e imobiliárias à medida que seus negócios crescem. Os principais gargalos estão ligados a pessoas, processos e comunicação. Nosso objetivo foi apresentar um caminho possível para superar esses desafios”, explicou.





Mariana Naue, CEO da Naue consultoria // Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Pedro Nogueira, diretor da Trinus, destacou a relevância de aproximar os mercados financeiro e imobiliário.

“A estrutura de alavancagem do setor imobiliário, que lida com ativos de valor agregado significativo, se beneficia muito da integração com o mercado financeiro. Um evento como esse traz visibilidade, qualidade de informação e integração entre esses dois mundos”, pontuou.





Na foto: Pedro Nogueira, Diretor da Trinus // Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Ele também citou como exemplo o caso de Goiânia, que saltou da penúltima posição entre as capitais no ranking do metro quadrado para o terceiro maior mercado imobiliário do país.

“O crescimento não se dá apenas pelo preço do metro quadrado. Fatores como renda da população, crescimento do PIB, taxa de emprego e acesso ao crédito também impactam diretamente. Moradia sempre será uma necessidade, independentemente do perfil do comprador. É um mercado que segue aquecido, mesmo com variações da Selic, por ser um investimento seguro, de ativo físico e real”, concluiu.

