Setor portuário terá investimento de R$ 20 bi até 2026 e maior carteira de leilões, anuncia ministro

A- A+

O setor portuário receberá investimentos na ordem de R$ 20 bilhões até 2026. A informação foi divulgada pelo ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, durante reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na última sexta-feira (31).

Na ocasião, Costa Filho apresentou metas estratégicas da pasta para os próximos dois anos, visando ao crescimento econômico e à modernização da infraestrutura do Brasil, e destacou que esta será a maior carteira de investimentos portuários da história do Brasil.



O encontro contou com a participação da secretária executiva do MPor, Mariana Pescatori, do secretário de Aviação Civil, Tomé Franca, de Portos, Alex Ávila, e de Hidrovias, Dino Antunes.



“A expectativa é que, até o fim do governo do presidente Lula, os investimentos do setor privado superem R$ 50 bilhões, reforçando nosso compromisso com a modernização da infraestrutura e o crescimento sustentável do país”, afirmou o ministro.



Ainda segundo Costa Filho, o setor portuário se consolidou como uma das prioridades para o desenvolvimento econômico do Brasil, alcançando investimentos de R$ 20,65 bilhões nos últimos dois anos, mais que o dobro registrado no governo anterior.



Entre 2013 e 2022, foram realizados 43 leilões portuários no Brasil, resultando em R$ 6 bilhões em investimentos. Sob a gestão do presidente Lula, a previsão é de que sejam realizados 50 novos leilões até 2026, ampliando os investimentos e a capacidade do setor.

No último ano, foram concedidas oito áreas portuárias em três diferentes regiões brasileiras. No porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, o investimento ultrapassou R$ 3,5 bilhões – o maior já realizado no setor.



No setor aeroportuário, 2024 registrou a entrega de 42 obras em aeroportos de todo o país. Os investimentos totalizaram R$ 3,2 bilhões, sendo R$ 2,7 bilhões oriundos de concessões e R$ 509,6 milhões provenientes de recursos públicos e privados, por meio do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC) e da Infraero.

Próximos investimentos

Para 2025, o Ministério de Portos e Aeroportos prevê a concessão de 21 empreendimentos portuários em quatro regiões do país. Ao total, as áreas licitadas devem receber quase R$ 9 bilhões em investimentos.

Já em 2026, as concessões portuárias terão continuidade, com pelo menos 21 novos empreendimentos, sendo 17 arrendamentos de áreas portuárias e quatro concessões de canais, e previsão de investimento de R$ 5,91 bilhões.



Para os próximos anos, está prevista a entrega de 40 obras públicas em 33 aeroportos, com um investimento estimado de R$ 1,5 bilhão por meio do FNAC e da Infraero.



A pasta lembra que o Ministério de Portos e Aeroportos lançou o programa AmpliAR, que visa a possibilitar a contratação simplificada das atuais concessionárias que operam no país. O objetivo é garantir a administração e manutenção de 102 aeródromos considerados estratégicos para o Brasil.

Cerca de 50 aeroportos da Amazônia Legal e do Nordeste poderão ser beneficiados pelo programa, com um potencial de investimentos que pode alcançar R$ 3,4 bilhões.

Veja também