Estados Unidos Setor privado dos EUA perde 32 mil empregos em novembro, mostra ADP O resultado constrastou com a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam geração de 40 mil postos de trabalho no mês passado

O setor privado dos Estados Unidos perdeu 32 mil empregos em novembro, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada nesta quarta-feira (3) pela ADP. O resultado constrastou com a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam geração de 40 mil postos de trabalho no mês passado.

O dado costuma anteceder a divulgação do relatório oficial de emprego dos EUA, conhecido como "payroll", que engloba dados dos setores privado e público.

Contudo, diante da paralisação das atividades do governo americano, a publicação do payroll ocorrerá apenas no dia 12 de dezembro, segundo o Departamento de Trabalho dos EUA.

