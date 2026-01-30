A- A+

BRASIL Setor público tem déficit de R$ 55 bilhões e dívida sobe para 78,7% do PIB em 2025, segundo BC Passivo que abrange governo federal, INSS e governos estaduais e municipais está em R$ 10 trilhões

O setor público consolidado registrou um déficit primário (quando se desconta o pagamento dos juros da dívida) de R$ 55 bilhões em 2025, de acordo com dados do Banco Central (BC) divulgados nesta sexta-feira. O resultado é 15,5% maior do que o déficit de R$ 47,6 bilhões registrado em 2024.

Os dados do setor público consolidado levam em conta os resultados fiscais de União, estados, municípios e empresas estatais (exceto setor financeiro e Petrobras).

O déficit acontece quando as despesas do governo são maiores que suas receitas com tributos e impostos. O mesmo acontece nos casos das empresas estatais, mas com suas receitas de serviços e produtos.

O resultado refletiu os déficits de R$ 58,7 bilhões do governo federal e R$ 5,9 bilhões das estatais, e de superávit de R$ 9,5 bilhões dos estados e municípios.

O déficit acumulado durante o ano passado representa 0,43% do PIB.





Ao se considerar o critério nominal, que engloba as despesas com juros da dívida pública, houve déficit de R$1.062,6 bilhões (8,34% do PIB), ante um déficit de R$ 998 bilhões (8,47% do PIB) em 2024.

Dívida Bruta

O BC ainda divulgou o número da dívida bruta do Brasil em 2025, que voltou a subir e atingiu R$ 10 trilhões, o que equivale a 78,7% do PIB, um crescimento de 2,4 ponto percentual do PIB em relação a 2024.

O cálculo leva em conta o governo federal, INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e governos estaduais e municipais. Este é um dos principais indicadores econômicos observados pelos investidores na avaliação da saúde das contas públicas.

Segundo o BC, a variação anual da dívida bruta foi puxada para cima pelos juros nominais apropriados (alta de 8,9 ponto percentual), reconhecimento de dívidas (alta de 0,2 ponto percentual) e pelas variação do PIB nominal, que teve redução de 5,7 pontos porcentuais.

Dívida líquida

Enquanto isso, a dívida líquida, que desconsidera os ativos do governo, subiu a 65,3% do PIB no ano passado, chegando a R$ 8,3 trilhões, um crescimento de 4 pontos percentuais do PIB ante 2024.

