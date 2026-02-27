A- A+

BRASIL Setor público tem superávit de R$ 103,7 bilhões, mas rombo de estatais aumenta e vai a R$ 4,9 bi Saldo negativo das estatais é quase cinco vezes maior que o déficit registrado no ano passado inteiro pelas empresas

O setor público consolidado registrou um superávit primário (quando se desconta o pagamento dos juros da dívida) de R$ 103,7 bilhões em janeiro deste ano, de acordo com dados do Banco Central (BC) divulgados nesta sexta-feira. Neste resultado, se destaca o déficit de R$ 4,9 bilhões das estatais, quase cinco vezes maior do que o resultado negativo das empresas apresentado em janeiro de 2025.

O resultado do setor público é ligeiramente menor que o superávit de R$ 104,1 bilhões registrado no mesmo mês em 2025.

Os dados do setor público consolidado levam em conta os resultados fiscais de União, estados, municípios e empresas estatais (exceto setor financeiro e Petrobras).

O superávit acontece quando as receitas do governo com tributos e impostos são maiores que suas despesas. O mesmo acontece nos casos das empresas estatais, mas com suas receitas de serviços e produtos.





O resultado refletiu os superávits de R$ 87,3 bilhões do governo federal e de R$ 21,3 bilhões dos estados e municípios, e déficit R$ 4,9 bilhões das empresas estatais. Este déficit das estatais é quase tão grande quanto o saldo negativo acumulado no ano passado inteiro, que foi de R$ 5,1 bilhões.

Em relação às estatais, o levantamento não leva em conta grandes empresas federais como Petrobras e Eletrobras, que saíram do indicador em 2009, por terem regras que se assemelham a empresas privadas de capital aberto.

O argumento do governo tem sido de que o déficit demonstrado pelo BC reflete um programa de investimentos mais acelerado nas empresas e o pagamento de dividendos.

O Ministério da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos (MGI) tem seu próprio indicador, que considera os lucros dos bancos públicos e Petrobras. Segundo o boletim das estatais, foi registrado um lucro líquido de R$ 136,3 bilhões em 2025, com alta de 22,5% sobre igual período de 2024. A Petrobras representa quase 70% deste montante sozinha.

Em doze meses, o setor público consolidado acumulou déficit primário de R$ 55,4 bilhões, o que representa 0,43% do PIB.

Ao se considerar o critério nominal, que engloba as despesas com juros da dívida pública, houve superávit de R$ 40,1 bilhões em janeiro. No acumulado de doze meses, houve déficit nominal de R$1.086,2 bilhões (8,05% do PIB).

Dívida Bruta

O BC ainda divulgou o número da dívida bruta do Brasil em janeiro, que permaneceu sem variação neste mês, somando R$ 10,1 trilhões, o que equivale a 78,7% do PIB.

O cálculo leva em conta o governo federal, INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e governos estaduais e municipais. Este é um dos principais indicadores econômicos observados pelos investidores na avaliação da saúde das contas públicas.

Dívida líquida

Enquanto isso, a dívida líquida, que desconsidera os ativos do governo, desceu para 65% do PIB em janeiro, chegando a R$ 8,3 trilhões, uma redução de 0,3 ponto percentual em comparação com o mês anterior.

