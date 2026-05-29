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Banco Central Setor público tem superávit primário de R$ 24,624 bilhões em abril, revela BC Resultado foi o maior superávit para o mês desde abril de 2022, quando havia somado R$ 38,876 bilhões

O setor público consolidado (governo central, Estados, municípios e estatais, à exceção de Petrobras e Eletrobras) teve superávit primário de R$ 24,624 bilhões em abril, após déficit de R$ 80,676 bilhões em março, informou o Banco Central (BC) nesta sexta-feira, 29. Em abril de 2025, o resultado foi superavitário em R$ 14,150 bilhões.

O superávit do mês passado foi maior do que o previsto pela mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de R$ 23,200 bilhões. As estimativas, todas positivas, iam de R$ 18,000 bilhões a R$ 26,000 bilhões.

O resultado foi o maior superávit para o mês desde abril de 2022, quando havia somado R$ 38,876 bilhões.

Em abril de 2026, o governo central (Tesouro Nacional, BC e INSS) teve superávit primário de R$ 26,075 bilhões, segundo a metodologia da autoridade monetária. Estados e municípios tiveram superávit de R$ 329 milhões. As empresas estatais tiveram déficit de R$ 1,781 bilhões.

Isoladamente, os Estados tiveram déficit de R$ 1,091 bilhão, e os municípios, superávit de R$ 1,420 bilhão.

Acumulado

O setor público consolidado tem superávit primário de R$ 31,248 bilhões no acumulado de janeiro a abril de 2026, informou o Banco Central. O montante equivale a 0,72% do Produto Interno Bruto (PIB).

O resultado reflete um superávit primário de R$ 9,030 bilhões nas contas do governo central, o equivalente a 0,21% do PIB, somando a um superávit de R$ 29,905 bilhões nos governos regionais (0,68% do PIB). As empresas estatais têm déficit acumulado de R$ 7,687 bilhões, ou 0,18% do PIB.

Isoladamente, os Estados têm superávit de R$ 21,010 bilhões no acumulado de janeiro a abril (0,48% do PIB), e os municípios, saldo positivo de R$ 8,896 bilhões (0,20% do PIB).

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