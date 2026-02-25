A- A+

Crise Setor sucroalcooleiro busca subvenção para produtores Em Brasília, representantes do setor se reúnem nesta quarta com o secretário-executivo do Ministério da Fazenda para discutir medidas de enfrentamento à crise

O presidente da Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco (AFCP), Alexandre Andrade Lima, se reúne nesta quarta-feira (25), em Brasília, com o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, e líderes de entidades canavieiras do Nordeste para discutir medidas de enfrentamento à crise do setor sucroalcooleiro.

O encontro foi articulado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e terá como pauta a possibilidade de subvenção econômica para os produtores de cana da região por parte do governo federal.

“A expectativa da gente é que essa subvenção realmente venha a ser realizada. Estamos passando por um momento muito difícil na região. E, na reunião, vamos tirar algumas dúvidas para tentar viabilizar o projeto. É uma subvenção que o governo Lula já nos concedeu, o governo Dilma por três vezes também nos concedeu e a gente está reivindicando justamente nesse momento delicado que passa o setor”, afirmou Alexandre Andrade Lima.

Prejuízo

Em Pernambuco, o prejuízo estimado chega a R$ 500 milhões, resultado de fatores climáticos e econômicos, como as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afetaram as exportações de açúcar e etanol. Paralelamente, criadores de caprinos e bovinos no Sertão e no Agreste também enfrentam dificuldades devido à seca, o que resultou na falta de alimento para os animais.

Diante desse cenário, os produtores de cana-de-açúcar não têm condições de adquirir fertilizantes para as plantações e solicitam que o governo do estado subsidie os insumos. Para a pecuária, o pleito é que o estado compre alimentos, como bagaço de cana, para minimizar os efeitos da seca.

A estratégia do governo estadual é viabilizar as doações por meio do programa Terra Plantar, do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA). No entanto, ainda existe um impasse operacional para a entrega dos insumos, devido ao atraso na tramitação do projeto de alteração da Lei Orçamentária Anual (LOA) na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

Articulação

Em nova tentativa de destravar a pauta, dirigentes da AFCP, do Sindicato dos Cultivadores de Cana de Pernambuco (Sindicape), do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), além de representantes de sindicatos rurais e deputados estaduais, se reúnem na próxima segunda-feira (2), na Alepe.

Anteriormente, os produtores já haviam se encontrado com o secretário da Casa Civil, Túlio Vilaça, representantes do IPA e parlamentares estaduais, incluindo o presidente da Casa, Álvaro Porto (PSDB).

“O programa dos fertilizantes defensivos é fundamental para o resgate da manutenção do potencial agrícola dos fornecedores de cana, imprescindível para as moagens das usinas. As usinas garantem liquidez ao processo, produzindo os produtos finais, que vão remunerar também, através do sistema Consecana, os fornecedores e injetam todos juntos recursos na economia de mais de 60 municípios”, destacou o presidente do Sindaçúcar-PE, Renato Cunha.

