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negócios Setor têxtil ganha primeira rama com fabricação 100% nacional Tecnologia marca um novo capítulo da engenharia nacional e reforça avanço da indústria de tecidos em direção à automação e à Indústria 4.0

A indústria têxtil brasileira ganha um novo marco com o lançamento da primeira rama, equipamento fundamental usado na fase de beneficiamento, preparação e acabamento de tecidos e malhas.

O investimento da Delta na concepção da rama, que incluiu conhecimento, expertise, estrutura de produção, foi de cerca de R$ 5 milhões e durou seis anos. De acordo com a empresa, uma rama importada custa em torno de R$ 7 milhões, enquanto a unidade nacional tem um valor 15% mais baixo.

Desenvolvida e fabricada integralmente no país pela Delta Máquinas Têxteis, de Pomerode, em Santa Catarina, a máquina é considerada um divisor de águas para o mercado nacional, por atender as etapas de preparação e acabamento de malhas e tecidos planos.

A rama fabricada no Brasil tem estrutura de grande porte, que pode ultrapassar 50 metros de comprimento e operar com tecidos de até 3,2 metros de largura e integra várias etapas do processo têxtil em uma única linha contínua.

Entre elas estão a impregnação química, o alinhamento da estrutura do tecido, a secagem e a termofixação — operações que passam a ser realizadas de forma sincronizada, com velocidade de produção que pode chegar a 60 metros por minuto.

Equipada com tecnologia aplicada ao processo e integração de dados, a solução foi desenvolvida para atuar como um sistema central dentro da planta industrial, aumentando a previsibilidade da produção. O projeto também envolve consultoria pré-vendas focada na realidade de cada cliente, além de assistência técnica local e disponibilidade de peças.

“A rama é resultado de um trabalho consistente de engenharia e de entendimento profundo do processo têxtil. Ao desenvolver uma solução desse porte no Brasil, conseguimos atender melhor as necessidades da indústria local, reduzir a dependência de tecnologia externa e dar mais agilidade às empresas. É um avanço que impacta diretamente a produtividade, a qualidade e a capacidade de competir em um mercado cada vez mais exigente”, afirma o CEO da Delta, Fábio Kreutzfeld.

Entre os principais ganhos estão a melhoria na qualidade final dos tecidos, maior controle produtivo, redução de desperdícios de matéria-prima e economia de energia - aspectos cada vez mais relevantes em um cenário de pressão por custos e necessidade de ganho de escala com eficiência.

A máquina incorpora conceitos da Indústria 4.0, com integração de dados e automação de processos, permitindo maior previsibilidade e controle da operação. O projeto também contempla requisitos de segurança e ergonomia, alinhados à norma brasileira NR 12, e foi desenvolvido com foco em baixo custo de manutenção e alta disponibilidade operacional.

Para a Textilfio Malhas, que adquiriu a primeira rama fabricada no Brasil, a expectativa é elevar o padrão de qualidade dos produtos, aumentar a produtividade e garantir maior controle sobre os processos industriais. “Representa um avanço importante para a nossa produção. Estamos investindo em tecnologia para evoluir em eficiência e consistência, com mais segurança nos resultados e capacidade de atender um mercado cada vez mais exigente”, destaca diretor da Textilfio Malhas, Valdir Conti.

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