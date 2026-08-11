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Tarifaço Setores prejudicados pelo tarifaço expõem dificuldades a ministro em evento da ApexBrasil em SP Entidades relatam impactos nas vendas e contratos e defendem novos mercados para exportações brasileiras

Setores produtivos brasileiros diretamente impactados pelas tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos se inscreveram para apresentar suas demandas e relatar efeitos do tarifaço durante a apresentação do Plano de Diversificação de Exportações, realizada nesta terça-feira (11), pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e apresentado ao ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa.

O encontro ocorreu no WTC Events Center, em São Paulo, em evento promovido pela agência.

Segundo a lista de inscrições, participaram entidades representativas de segmentos que vão de bens de consumo e manufaturados a alimentos, rochas ornamentais e cadeias industriais.

Entre os setores inscritos estiveram: Abest, Abiepan, Centrorochas, Abiarroz, Abicab, Abicalçados, Abimapi, Abimo, Abiótica, Abit, Abrava, Anfacer, Apla, BFBA, CICB, Abiquifi, Abinee, Abra, Abihpec, Abimaq, Abimovel, Abipesca, Ibrac, Consevits-RS, IBGM, INP, Sindipeças e Abrafrutas.

A apresentação do plano, conforme o formato do evento, teve como foco ampliar alternativas de destino para exportações brasileiras e reduzir dependências comerciais em meio ao recrudescimento de barreiras nos EUA, abrindo espaço para que os setores detalhassem impactos nas vendas, contratos e perspectivas de acesso a mercados.

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