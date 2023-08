Setur-PE e Empetur pedem atenção ao Procon-PE para apurar os cancelamentos da 123Milhas

A- A+

Recife, 23 de agosto de 2023 - A empresa de viagens 123Milhas precisará explicar ao Procon-PE os motivos dos cancelamentos de pacotes de viagens e a emissão de passagens para embarque previstos entre setembro e dezembro. O pedido de solicitação de apuração do caso foi feito pelos entes estaduais responsáveis pelo turismo de Pernambuco: Secretaria de Turismo e Lazer (Setur-PE) e Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur).

O secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Daniel Coelho, e o presidente da Empetur, Eduardo Loyo, manifestaram-se contra a suspensão da Linha Promocional da 123Milhas. Os gestores protocolaram um pedido de intervenção no Procon-PE, solicitando, também, informações sobre as causas da suspensão dos pacotes e da emissão de passagens de sua linha promocional.

"Temos certeza que o Procon-PE tomará as medidas necessárias para esclarecer essa situação que afeta o setor turístico em nosso Estado. A suspensão dos serviços da empresa 123Milhas impacta o turista que estava programado para desembarcar em Pernambuco no verão, que é considerado nossa alta temporada", destacou o secretário Daniel Coelho.

De acordo com o presidente da Empetur, Eduardo Loyo, essa iniciativa reforça o cuidado com os turistas de Pernambuco que não podem ser prejudicados diante deste cenário. “Nossa preocupação principal é com as consequências desses cancelamentos nos destinos pernambucanos e sua repercussão no seu setor turístico. Buscamos o PROCON - PE para que possa haver a apuração dos fatos e que seja encontrada uma saída harmônica para a situação. O nosso turismo não pode ser afetado”, afirmou.

O documento demanda, ainda, informações sobre o impacto da suspensão da Linha Promocional na indústria turística do Estado de Pernambuco. O ofício destaca que o turismo é uma das principais atividades econômicas de Pernambuco, gerando empregos, renda e contribuindo para o crescimento econômico regional. Dessa forma, as ações da agência de viagens afetam diretamente o Estado. A nível nacional, o Ministério do Turismo já informou que acompanhará o avanço das investigações.

Veja também

Tecnologia Por que todas as atenções de Wall Street hoje estão voltadas para a Nvidia? Entenda o sucesso da pio