Setur promove 65ª reunião do Conselho Estadual de Turismo

A- A+

Os desafios para o turismo de Pernambuco foram pauta da 65ª reunião do Conselho Estadual de Turismo realizada nesta quarta-feira (29). O encontro também serviu para formação de grupos de trabalho para enfrentar eventuais gargalos do setor, um dos principais responsáveis pela geração de empregos no Estado.

O encontro é promovido pela Secretaria de Turismo e Lazer, a cada três meses, fazendo parte do organograma estrutural da pasta. A reunião foi sediada na Sala Arcoverde, no Centro de Convenções. O secretário estadual Daniel Coelho presidiu pela primeira vez o Contur-PE.

“Debatemos ao longo da tarde os desafios do turismo, montando grupos de trabalho e apresentando soluções para os gargalos que a gente tem no nosso Estado. Essa reunião foi extremamente proveitosa. A gente agradece a participação de cada um que aqui esteve. Tenho certeza que trabalhando em conjunto com a iniciativa privada e com trade, Pernambuco vai poder fomentar e melhorar o seu turismo”, disse o secretário.

Participaram da reunião os 25 representantes de toda a rede turística do Estado. Sebrae, Fecomércio, Recife Convention Bureau, Ubrafe, ABIH-PE, ABAV-PE, Porto de Galinhas Convention, Aena têm assentos no Conselho e participam do debate de diretrizes para o turismo em Pernambuco.

“A reunião do Contur foi bastante produtiva. Ouvimos todos os pleitos dos representantes da cadeia turística, apresentamos nossas ações e já começamos a dar andamento às ideias trazidas”, afirmou o presidente da Empetur, Eduardo Loyo.

O Contur-PE é um órgão colegiado, de assessoramento superior, de caráter consultivo.Tem por finalidade propor diretrizes e soluções para o desenvolvimento do turismo em Pernambuco

Veja também

Energia Solar Geração de energia solar terá isenção fiscal para placas fotovoltaicas