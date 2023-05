Seu filho "roubou" suas senhas nas redes sociais? Saiba como recuperar

A- A+

Para quem não tem muita facilidade ou cresceu num mundo ainda sem redes sociais, criar contas e usar os recursos das plataformas pode ser uma tarefa complicada.

Nessas horas, filhos, netos e até amigos "alfabetizados" no ambiente digital se tornam grandes aliados para acessar as ferramentas, mas algumas pessoas acabam dependendo demais da ajuda e perdem senhas e informações importantes na hora de logar nas ferramentas.

Quem tem passado pela situação é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Desde que anunciou que deixaria de administrar as contas do pai, em meados do mês passado, o vereador carioca Carlos Bolsonaro barrou o acesso dele aos perfis.

A informação foi noticiada pelo colunista Guilherme Amado, do portal Metrópoles, e confirmada pelo Globo com interlocutores da família do ex-presidente.

Segundo aliados, Carlos trocou as senhas das redes de Bolsonaro para marcar sua posição, após entender que o pai estaria sendo aconselhado a fazer publicações em desacordo com a linha mais agressiva defendida pelo vereador.

Cada rede tem políticas específicas para recuperação de acesso mas, em geral, endereços de e-mail e números de telefone vinculados à conta são os principais caminhos para redefinir senha. Veja abaixo os detalhes:

Facebook

É possível redefinir a senha usando a opção "Esqueci minha senha" na área de login. Basta inserir o e-mail ou número de celular registrado na conta e seguir as indicações do sistema. Mas atenção: em alguns casos, o e-mail de recuperação da conta pode ir para a caixa de spam ou lixo eletrônico.

Caso não consiga acessar o e-mail de recuperação ou telefone cadastrado, o Facebook recomenda que o usuário verifique se está digitando o número correto, com o código 55, do Brasil, e sem zeros adicionais, sinais de adição (+) ou outros caracteres especiais. Já se o problema for para logar no e-mail vinculado à conta, o indicado é que se tente recuperar o acesso direto com o provedor.

Há ainda a opção de recuperar a conta por meio do perfil de um amigo ou familiar. Neste caso, é preciso acessar a rede pela conta de outra pessoa e buscar o próprio perfil. Depois, basta acessar os "..." sob a foto da capa, selecionar a opção "Obter apoio ou denunciar perfil", depois "Outra coisa", "Recuperar esta conta" e seguir as etapas.

Já se alguém mudou o endereço de e-mail associado à conta, é possível reverter a situação: quando um e-mail é alterado, o Facebook envia uma mensagem para a conta anterior com um link especial. O usuário deve clicar nesse link para reverter a alteração do endereço de e-mail e proteger a conta.

Instagram

Na rede, é possível recuperar o acesso clicando na opção "Esqueceu a senha?" na área de login. O sistema pede que o usuário insira o e-mail, telefone ou número de usuário para iniciar o processo de redefinição de senha. A partir daí, é só clicar em "Avançar" e seguir as instruções da tela.

Assim como no Facebook, se estiver com problemas para entrar no e-mail cadastrado, a orientação também é que o usuário tente recuperar o acesso direto com o provedor e seguir o processo de redefinição de senha na rede social.

Se alguém mudou o e-mail vinculado à conta, também é possível desfazer a ação usando a opção "Proteger minha conta" disponível na mensagem enviada pelo Instagram por e-mail. Através do [email protected], a rede informa ao antigo e-mail cadastrado sobre qualquer troca na conta.

Há ainda a opção de solicitar um código de segurança ao Instagram, enviado para o e-mail ou telefone cadastrado. Na tela de login, o usuário deve clicar em "Obter ajuda para entrar", digitar o nome de usuário, o endereço de e-mail ou o telefone e clicar em "Enviar link para login". A partir daí, é só seguir as instruções da tela.

Se não tiver acesso ao nome de usuário, e-mail ou ao número de telefone associado, o usuário pode também acessar esta página.

TikTok

Para recuperar o acesso na rede, o usuário deve clicar na opção "Esqueci minha senha" e escolher a forma de recuperar a senha, via número de telefone ou e-mail. Quem acessa ao TikTok usando outra conta de rede social deve redefinir a senha direto na plataforma.

Se notar que a senha, telefone ou nome de usuário foram alterados, ou ainda se vídeos foram excluídos ou publicados sem permissão, o usuário pode ter tido a conta invadida.

Para proteger o acesso, a rede indica que se redefina a senha, vincule a conta ao número de telefone e remova o login de dispositivos suspeitos. Para isso, basta acessar a opção "Perfil" no canto direito inferior, tocar no ícone de três linhas, "Configuração e privacidade", "Segurança" e "Seus dispositivos". Depois é só remover os logins não desejados ou suspeitos.

Twitter

Na rede de Elon Musk, o usuário também precisa do celular ou e-mail associado ao perfil. Na página de acesso, é preciso clicar na opção "Esqueceu sua senha?" e inserir o e-mail, telefone ou nome de usuário. O Twitter enviará uma mensagem com um código, válido por 60 minutos. Basta inserir o código no campo de texto da página de redefinição do acesso, clicar em envia e criar uma nova senha.

