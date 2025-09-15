Seg, 15 de Setembro

TECNOLOGIA

Seu iPhone vai atualizar? Veja modelos que ficam de fora da atualização do iOS 26

Sistema operacional iOS 26 é liberado nesta segunda-feira (15) para os usuários do iPhone

iPhone 17iPhone 17 - Foto: Apple/Reprodição

O novo sistema operacional da Apple, o iOS 26, é liberado nesta segunda-feira (15) para os usuários do iPhone. A nova versão foi anunciada na semana passada, quando a companhia revelou o lançamento dos iPhones 17, o iPhone Air, o fone AirPods Pro 3 e os relógios Watch SE 3, Series 11 e Ultra 3.

No entanto, assim como em atualizações anteriores, nem todos os iPhones poderão receber o novo sistema. Então, quais modelos são compatíveis com o iOS26? Confira a lista:

Aparelhos compatíveis com o iOS 26

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2ª geração e posterior)

Quais iPhones não serão compatíveis com o iOS 26?
Os demais modelos lançados antes das versões citadas acima não poderão rodar o iOS 26. Isso inclui modelos como o iPhone X, XS, XR e XS Max.

 

O que esperar do iOS 26?
O iOS 26 traz uma nova estética, com a introdução do “Liquid Glass”, uma interface que dá aos aplicativos uma aparência mais fluida e translúcida. O novo visual pode ser aplicado a ícones, widgets, central de controle e até ao relógio da tela inicial.

Há ainda novos recursos de saúde, segurança e produtividade impulsionados por melhorias no sistema de inteligência artificial, o Apple Intelligence, que é integrado com o ChatGPT.

