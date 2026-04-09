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Tecnologia Seu X mudou de idioma? Entenda nova ferramenta de tradução automática de IA Plataforma lança funcionalidade global e editor de imagens com IA do Grok, ampliando recursos, mas levantando dúvidas sobre controle e uso

A rede social X começou a liberar uma nova função que traduz automaticamente publicações para o idioma do usuário, além de um editor de fotos com inteligência artificial capaz de alterar imagens por comandos em linguagem natural. As novidades fazem parte de um pacote de atualização baseado nos modelos Grok, desenvolvidos pela xAI, subdivisão da empresa do bilionário Elon Musk focada no desenvolvimento de ferramentas de IA.

Segundo a empresa, a tradução automática já está sendo disponibilizada globalmente. A funcionalidade permite que o usuário toque no ícone de configurações (engrenagem) em uma publicação traduzida para desativar a tradução automática para aquele idioma específico.

Apesar da possibilidade de desativar, pouco a pouco, a tradução automática, a nova funcionalidade não foi bem recebida por usuários da plataforma, principalmente aqueles que usam todo o sistema do celular em outro idioma e foram surpreendidos com versões traduzidas de posts em sua língua natal.

Outras redes sociais já adotaram, também sem boa aceitação do público, estratégias semelhantes para ampliar o alcance global de conteúdos. O Reddit, por exemplo, vem testando tradução automática por máquina há alguns anos.

Além disso, o X também lançou um novo editor de imagens em seu aplicativo para iOS. A ferramenta inclui recursos como desenho, inserção de texto e um botão de desfoque, que permite ocultar detalhes específicos — como rostos ou informações sensíveis, a exemplo de números de cartão de crédito ou documentos oficiais.

Outro destaque é a integração direta com o Grok para edição de imagens por meio de comandos em linguagem natural. O usuário pode, por exemplo, pedir que uma foto seja exibida “como uma pintura em um museu”, e a inteligência artificial gera a nova versão da imagem. A empresa informou que pretende levar essas atualizações para o Android em breve.

No entanto, o avanço das ferramentas de IA no X ocorre em meio a críticas recentes. No início deste ano, o dono da plataforma, Elon Musk, foi alvo de questionamentos de autoridades em diferentes países após a liberação de recursos que permitiam a edição de imagens de terceiros em versões sexualizadas sem consentimento. Após a repercussão, a empresa restringiu a geração de imagens a usuários pagantes.

Ainda não está claro se o novo editor de imagens com inteligência artificial também será limitado a assinantes.

O movimento do X acompanha uma tendência mais ampla no setor de tecnologia. Empresas como Google e Adobe já lançaram ferramentas baseadas em IA que permitem aos usuários descrever, em texto, como desejam editar imagens.

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