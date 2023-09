Sexta edição da feira de festas infantis acontece em setembro, no Shopping RioMar

A- A+

Entre os dias 17 e 23 de setembro, na Praça 2 do Shopping RioMar Recife, acontece a 6ª edição da Expo Fashion Kids. A Pequena Sereia, Bela e a Fera, Super Mario Bros, Rei Leão, Fundo do Mar e Barbie são algumas decorações de festas que estarão montadas no evento, que tem como objetivo mostrar as principais tendências em festas infantis para o público.

A expectativa é de que a feira movimente cerca de R$ 1 milhão em contratos fechados durante e no pós-evento. A 6ª edição da feira funcionará das 9h às 22h, de segunda a sábado; e das 12h às 21h, no domingo. A entrada é gratuita.

Participam da feira mais de 60 expositores nas áreas de decoração, bolos, buffet, doces, acessórios, lembranças e vestidos personalizados, camarim, biscuit e estação de gelados e carrinhos gourmet, entre outros.



A feira também terá entretenimento para as crianças. No domingo (17), abertura do evento e durante todos os dias da feira, mais de 35 personagens estarão circulando pelos estandes e tirando fotos com os pequenos. Super-Homem, Pantera Negra, Homem-Aranha, Batman, Capitão América, Moana, Jasmine, Anna e Elsa, Cinderela, Wandinha, Mickey, Minnie e Harry Potter são algumas das atrações.



Novidades

Para a criançada que é da Patrulha Canina, a LD Decor, de Larissa Dias, vai apresentar uma decoração 3D com uma cidade cenográfica do desenho animado, farol iluminado, bolo em movimento e personagens em um trem que passeará pela mesa de doces. Outra tendência é a volta dos velhos quebra-panelas. Só que esses são chamados de pinhatas, feitas de papéis reciclados, para animar a festa de forma inofensiva e decorada com o tema solicitado.



Várias opções

A feira oferece opções para todos os tipos de aniversário, seja de pequeno, médio ou grande porte. Segundo Mike Silva, organizador da Expo Fashion Kids, a família pode preferir celebrar em casa, no salão de festas do prédio ou em uma casa de festas infantis e no Game Station. “O investimento pode variar de R$ 600,00 a pelo menos R$ 4 mil em uma casa de festas”, estimou.

Confira a programação:

17/09 (domingo)

12h às 14h – Heróis 2002: Pantera Negra, Batman, Homem Aranha, Menina Aranha, Capitão América e Shazam.

14h às 16h - Pallis e Sua Turma: Barbie e Wandinha.

16h às 18h - Humantoche Produções: Toy Story, Mickey e Minnie

18h às 20h - Nova Produções: Circo e Princesas

18/09 (segunda-feira)

14h às 16h– Heróis Recife: Power Rangers e Super Mário Bros

19/09 (terça-feira)

14h às 16h - Encantos Kids: Rainha de Copas, Alice e o Chapeleiro

16h às 18h - Pallis e Sua Turma: Princesas, Mickey e Minnie

20/09 (quarta-feira)

16h às 18h – Heróis Recife: Liga da Justiça (Batman, Super Man, Mulher Maravilha e Flash)

21/09 (quinta-feira)

14h às 16h - Humantoche Produções: Frozen e Alice no País das Maravilhas

16h às 18h - Nova Produções: Fadas e Boneca LOL

18h às 20h – Radiante Produções: Encanto

22/09 (sexta-feira)

12h às 14h – Radiante Produções: Alice no País das Maravilhas

14h às 16h - Nova Produções: Moana e Pequena Sereia

16h às 18h - Encantos Kids: Aladim, Jasmine e o Gênio da Lâmpada

18h às 20h - Pallis e Sua Turma: Pequena Sereia e Harry Potter

23/09 (sábado)

12h às 14h – Radiante Produções: Heróis e Princesas

14h às 16Hh- Encantos Kids: Fadas e Borboletas; Bela e a Fera

16h às 18h - Humantoche Produções: Barbie e Princesas

18h às 20h – Heróis Recife: Vingadores (Homem Aranha, Capitão América, Thor e Homem de Ferro)



Veja também

Saúde Planos de saúde: reajustes vão mudar? Entenda o projeto de lei em tramitação no Congresso