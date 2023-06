A- A+

Visto Américano SG Group oferece orientações para profissionais qualificados alcançarem visto permanente nos Estados O evento "On The Web" acontece no dia 04 de julho, de forma online

O sonho de muitos brasileiros de viver em um país de primeiro mundo e trabalhar em suas áreas de formação pode se tornar realidade. Com o objetivo de fornecer orientações precisas aos interessados, a SG Group está organizando o evento online "On The Web" no dia 04 de julho, às 19h (horário de Brasília), em comemoração ao Dia da Independência dos Estados Unidos.

De acordo com uma pesquisa recente realizada pelo Boston Consulting Group, empresa norte-americana de consultoria, em 2020, 92% dos profissionais brasileiros têm o desejo de trabalhar no exterior ou já estão vivendo essa experiência. Esse foi o caso da nutricionista Mariana Cupello, que decidiu se mudar com sua família para os Estados Unidos. Ela compartilhou: "No Brasil, você se dedica anos, se forma, faz pós-graduação, mas o trabalho não te recompensa. Você raramente consegue conquistar algo sem fazer enormes sacrifícios. A SG Group mostrou que sou elegível para o visto EB2-NIW, e estamos seguindo com fé, acreditando que tudo dará certo."

O visto EB2 é o mais procurado por profissionais altamente qualificados, como aqueles das áreas de saúde, matemática, dados, engenharia e tecnologia, que possuem ensino superior e de 3 a 5 anos de experiência. A alta taxa de aprovação para indivíduos capacitados torna esse visto altamente atrativo.

"Embora muitas pessoas queiram se mudar para os Estados Unidos, infelizmente nem todos podem fazê-lo. O governo americano é bastante criterioso no processo de admissão. No final das contas, não é você quem escolhe o visto, mas sim o visto que escolhe você", afirmou Roberto Spighel, CEO da SG Global.

O evento se concentrará nos três principais pilares para aqueles que desejam mudar-se para os Estados Unidos:

Visto: serão explicados os principais tipos de visto e desmistificada a parte burocrática para a obtenção do Green Card;

Carreira nos EUA: serão apresentados dados de mercado e oportunidades de investimentos imobiliários;

Vida na América: dicas sobre planejamento familiar, o dia a dia e os custos envolvidos para viver bem no país.

Os profissionais qualificados interessados em construir uma vida e uma carreira de sucesso nos Estados Unidos não podem perder esse evento esclarecedor. Para participar, basta acessar o site oficial da SG Group e se inscrever gratuitamente.

Veja também

Exportação Japão suspende temporariamente importação de carne de frango do Espírito Santo