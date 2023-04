Shein anuncia que vai investir R$ 750 milhões para ter fornecedor brasileiro

A- A+

A Shein, varejista global online de moda, beleza e estilo de vida, anunciou que vai estabelecer parceria com dois mil fabricantes locais e criar aproximadamente 100 mil empregos nos próximos três anos para produzir peças com a marca Shein.

A companhia investirá inicialmente 750 milhões de reais para fornecer tecnologia e treinamento aos fabricantes a fim de atualizar seus modelos atuais de produção para o modelo sob demanda da Shein.

Isto permitirá aos produtores locais gerenciar melhor os pedidos, reduzir o desperdício e diminuir o excesso de estoque, resultando em uma maior agilidade para responder à demanda do mercado. A produção no mercado onde o bem será consumido da manufatura também contribuirá para a competitividade geral da indústria têxtil com o potencial de aumentar as exportações.

