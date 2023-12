Shein é acusada de 'táticas de máfia' por rival nos EUA

A- A+

A Temu, plataforma de vendas on-line de roupas e acessórios para casa a preços muito baixos e que está em franca expansão nos EUA, apresentou uma ação na Justiça americana na qual acusa a Shein de “táticas de máfia” para sufocar a concorrência.

No processo, a WhaleCo, empresa chinesa que opera no mercado americano como Temu, afirma que a Shein orquestrou um “esquema multifacetado” para impedir sua expansão. E alega que a empresa intimida fornecedores e abriu processos infundados por violação de direitos autorais contra a Temu.

"A Shein asfixia os fornecedores de moda ultrarrápida com requisitos de exclusividade e métodos de intimidação com táticas de máfia contra fornecedores que se atrevam a vender à Temu”.

Fornecedores detidos e telefones apreendidos

Segundo a ação, a Shein detém representantes de fornecedores em seus escritórios durante horas, inclusive “apreendendo telefones durante reuniões que convoca sob falsos pretextos".

A Temu alega ainda que os fornecedores são coagidos a assinar acordos de exclusividade com a rival.

O processo também afirma que a Shein instigou processos infundados por violação de direitos autorais contra a Temu e descreve a empresa como tendo "poder de monopólio no mercado de moda ultrarrápida dos EUA".

Shein afirma que processo 'não tem fundamento'

"Acreditamos que este processo não tem fundamento e nos defenderemos vigorosamente", disse um porta-voz da Shein numa declaração por e-mail.

O processo é o mais recente desafio para a Shein, que em novembro deu início ao seu processo de abertura de capital com lançamento de ações em Bolsa nos Estados Unidos.

Nos últimos anos, a Shein ganhou seguidores entre adolescentes e jovens adultos atraídos pelas suas roupas baratas e com diversos estilos.

A empresa usa tecnologia sofisticada e modelos de produção que lhe permitem colocar rapidamente novos itens à disposição dos compradores, mantendo-os engajados em compras frequentes.

Mas a Temu, uma subsidiária do conglomerado chinês PDD, chegou ao mercado americano no ano passado e, em 2023, rapidamente conquistou terreno, com seus apetrechos para casa e também blusinhas super baratas como as da rival.

Temu viralizou no TikTok e brilhou no Super Bowl

Este ano, a Temu chegou a anunciar no Super Bowl, a final do futebol americano que é o principal espaço do mercado publicitário nos EUA. E vídeos de seus clientes viralizaram no TikTok com a hashtag #temuhauls (hauls é uma expressão recorrente nas redes sociais para marcar avaliações de produtos).

No processo, a Temu alega que o valor de mercado estimado para a Shein diminuiu às vésperas de seu lançamento de ações na Bolsa e que, por isso, a empresa estava sendo ainda mais agressiva em relação à concorrência.

Acusações de trabalho forçado

"O comportamento da Shein direcionado à Temu faz parte de um padrão mais amplo para subverter e abusar do sistema legal dos EUA", diz o processo.

A Shein tem enfrentado escrutínio intenso por parte dos legisladores em Washington em relação às suas práticas comerciais. Tem enfrentado perguntas de legisladores sobre a sua cadeia de abastecimento desde que relatórios ligaram o algodão da empresa a Xinjiang, uma província chinesa onde, segundo as autoridades dos EUA, o governo explorou o trabalho análogo à escravidão realizado por trabalhadores da minoria étnica uigur, que é alvo de perseguição na China.

A Shein também foi acusada de violar direitos autorais de designers independentes, e congressistas americanos alegam que empresa se beneficia de forma indevida de um benefício tributário que isenta produtos de baixo valor do pagamento de taxas alfandegárias.

Mas, à medida que a Temu ganha espaço no mercado americano, começa a enfrentar críticas similares. Em junho, congressistas acusaram a plataforma de permitir a entrada nos EUA de mercadorias produzidas com trabalho forçado. Os críticos também dizem que a empresa usa a mesma brecha tributária que a Shein para não pagar taxas alfandegárias.

