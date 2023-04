A- A+

Indústria Shein já tem parceiro no Brasil: Coteminas, do presidente da Fiesp, vai produzir para plataforma Empresa de Josué Gomes vai disponibilizar 2 mil funcionários para a produção

A Companhia de Tecidos Norte de Minas, a Coteminas, do empresário Josué Gomes, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) anunciou parceria para a produção de produtos da Shein no Brasil.

Em memorando de entendimento assinado nesta quinta-feira pelo Diretor de Relações com Investidores da empresa, João Batista da Cunha Bomfim, a Coteminas se comprometeu a realizar um esforço conjunto para que "2.000 de seus clientes confeccionistas passem a ser fornecedores da Shein". A medida, segundo o documento, seria para atender ao mercado doméstico e de outros países da América Latina.

A parceria firmada entre as empresas ainda prevê o "financiamento para capital de trabalho" e o "contrato de produtos para o lar"

O documento veio a público pouco depois de reunião no Ministério da Fazenda em que o ministro Fernando Haddad afirmou que a varejista asiática iria investir R$ 750 milhões no país. O encontro foi intermediado pelo presidente da Fiesp, Josué Gomes.

Veja também

Joias Joias iriam para acervo pessoal de Bolsonaro, diz ex-assessor à PF