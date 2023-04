A- A+

Tributação Shein vai produzir no Brasil? Onde fica a sede da empresa? Onde a marca tem fábricas? Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira que marca chinesa quer nacionalizar 85% da produção no Brasil ao longo dos próximos quatro anos

No centro da polêmica sobre a tributação de importados de baixo valor, a Shein, e-commerce chinês que se tornou uma febre no Brasil e em vários países do mundo, se comprometeu a nacionalizar a produção de 85% do que é vendido no mercado brasileiro nos próximos quatro anos, anunciou nesta quinta-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

A marca chinesa de fast-fashion vende hoje para mais de 150 países e é abastecida principalmente por 3 mil fornecedores da província de Guangdong, no sul da China. Mas, recentemente, tem procurado diversificar sua produção para depender menos de produtores chineses – e, assim, tentar reduzir a pressão que tem sofrido dos governos nos países onde mais cresce.

Fundada em Nanquim, na China, em 2008 por Chris Xu, um empresário chinês nascido nos EUA e especialista em mecanismos de buscas on-line, a Shein tem hoje sua sede em Cingapura. E começou a produzir também na Turquia, além de operar galpões na Polônia para enviar produtos para a Europa.

Seu crescimento nos últimos anos foi exponencial. Segundo dados da Bloomberg, a empresa viu suas vendas crescerem de US$ 10 bilhões em 2020 para US$ 100 bilhões em 2022.

