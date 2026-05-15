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Empresa Nacional Shell Brasil anuncia troca de comando e novo presidente assume em agosto Nascido em Portugal, João tem mais de 20 anos de experiência no setor de energia

A Shell Brasil informou que Cristiano Pinto da Costa decidiu deixar a companhia e seguir novos rumos após uma carreira de quase 30 anos, quatro deles como presidente da operação no País. Ele será substituído por João Santos Rosa, atual presidente da Shell na Itália.

Nascido em Portugal, João tem mais de 20 anos de experiência no setor de energia. Ele ingressou na Shell em 2002, e já ocupou posições no Reino Unido, Austrália, Holanda e Estados Unidos; com atuação nas áreas de Upstream, Trading, Estratégia, Marketing, e Desenvolvimento de Novos Negócios. Ele deixará a posição na Europa e assumirá o cargo em 1º de agosto, acumulando também a função de vice-presidente executivo para o Brasil na linha global de Upstream.

Sob a liderança de Cristiano, a Shell teve um aumento de produção de aproximadamente 25% no Brasil, superando a marca dos 500 mil barris diários em março de 2026. Ele também liderou o trabalho que culminou na decisão final de investimento do projeto Orca, com primeiro óleo previsto para 2029.

Durante sua gestão, a companhia também saltou de aproximadamente 30 para mais de 70 contratos de exploração e produção no Brasil, incluindo as entradas no Sul de Santos e Pelotas.

A empresa afirmou ainda, que houve aumento no portfólio de pesquisa e desenvolvimento, com investimentos de cerca de US$ 120 milhões por ano em pesquisa e desenvolvimento (P&D) por meio da cláusula de pesquisa regulada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Na área social, a Shell diz que triplicou investimentos e patrocínios, passando a figurar entre as maiores investidoras em esporte, educação e cultura via leis federais de incentivo.

Segundo a Shell, os dois executivos já iniciaram formalmente o processo de transição, que deverá ser concluído em 1º de agosto. Até lá, as atribuições e responsabilidades do cargo permanecem com Cristiano Pinto da Costa.

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