Shell obtém licença para operar como Empresa Brasileira de Navegação
A companhia já iniciou a operação do navio tanque aliviador DP Ametista Brasil
A Shell informou nesta sexta-feira, 09, que obteve a licença para operar como Empresa Brasileira de Navegação (EBN), o que a torna a primeira empresa internacional de óleo e gás a receber a autorização.
A companhia já iniciou a operação do navio tanque aliviador DP Ametista Brasil, embarcação operada por uma tripulação 100% brasileira, formada por 48 profissionais.
Segundo o comunicado, o navio será utilizado no transporte de óleo por cabotagem ao longo da costa brasileira, com foco em operações ligadas aos ativos do pré-sal na Bacia de Santos, ampliando a eficiência logística e operacional das atividades da Shell no país.
Leia também
• Lula conversa com Sánchez e agradece empenho em prol da aprovação do acordo Mercosul-UE
• China deve aprovar importação de chips da americana Nvidia, mas com veto ao uso militar
• Trump anuncia que autorizará venda à China de semicondutores de IA da Nvidia
"A nova operação gera ganhos de eficiência e otimizações financeiras para o grupo, alinhados às boas práticas de gestão e governança, enquanto fomentamos a geração de emprego e renda para profissionais brasileiros", destaca o gerente Comercial da Shell Brasil, Vinicius Mazzei, por meio de nota.
A Shell acrescenta que a autorização também contribui para a redução de deslocamentos logísticos recorrentes, o que resulta em menor consumo de combustível e, consequentemente, na redução das emissões associadas às operações.
O navio foi originalmente construído na Coreia do Sul para a Knutsen NYK Offshore Tankers (KNOT) e integrou a frota afretada (alugada) da Shell por cerca de oito anos.