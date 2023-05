Shell: reunião de acionistas é interrompida por ativistas do clima e termina em tumulto

A- A+

A reunião anual de acionistas da Shell terminou em confusão, nesta terça-feira, depois que ativistas do clima interromperam a assembleia em protesto à estratégia de transição energética proposta pela multinacional britânica de petróleo. Em meio a gritos, o grupo pedia que a companhia fosse fechada e a acusavam de "matar o planeta". Alguns deles precisaram ser tirados à força pelos seguranças do evento, em Londres, na Inglaterra.

Segundo o jornal Financial Times, o primeiro encontro com acionistas comandado pelo presidente-executivo libanês Wael Sawan, foi marcado pelas interrupções consecutivas, que duraram cerca de uma hora. Cada vez que uma pessoa se manifestava e era retirada pela equipe de segurança, outro se levantava, na sequência, e repetia o processo. Sawan assumiu o cargo em janeiro deste ano.

O novo CEO foi confrontado com uma série de questionamentos hostis que o indagavam sobre o ritmo em que a empresa planejava reduzir emissões no meio ambiente. Em dado momento, dois indivíduos que participavam da manifestação tentaram invadir o palco, onde integrantes do conselho estavam sentados.

Em nota enviada ao canal de notícias por assinatura CNN, a Shell afirmou respeitar "o direito das pessoas de expressar seu ponto de vista" e agradecer "qualquer envolvimento construtivo em nossa estratégia e na transição energética". "No entanto, mais uma vez, os manifestantes mostraram que não estão interessados em um engajamento construtivo", complementou a organização no comunicado.

Após o encerramento da assembleia, Sawan fez um panorama da situação ao Financial Times — Acho que a maioria silenciosa foi muito clara conosco quanto às suas expectativas, e suas expectativas são "por favor, encontrem uma transição equilibrada", que é o que estamos tentando fazer — alegou.

O presidente-executivo disse ainda que a Shell continua "comprometida com sua estratégia de transição energética anunciada em 2021 e que está cumprindo as metas do plano". No entanto, também enfatizou, como já havia feito antes, que a companhia vai continuar com os investimentos em petróleo e gás natural, enquanto aumenta os gastos com formas de energia de baixo carbono.

