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negócios Shell vende negócios de energia renovável na Europa para a francesa TotalEnergies Aquisição das operações da gigante petrolífera anglo-holandesa em eólica e solar fortalecerá a presença da francesa no mercado europeu

A gigante francesa de energia TotalEnergies anunciou nesta segunda-feira que assinou um acordo com a Shell para adquirir os negócios de energias renováveis em terra (onshore) da empresa na Europa, à medida que a gigante petrolífera anglo-holandesa continua a reduzir seus investimentos em baixo carbono para focar em operações de exploração e produção (upstream) e em comercialização (trading). O valor do negócio não foi divulgado.

A operação envolve cerca de 4 gigawatts (GW) de capacidade de geração de eletricidade, principalmente de projetos de energia solar e eólica da Shell em operação ou em construção na Itália e nos Países Baixos, além de projetos de energia solar, eólica e armazenamento em baterias na Itália, no Reino Unido e na Espanha, informaram as duas empresas. A conclusão do acordo da Shell com a TotalEnergies está prevista para o fim deste ano.

Ao mesmo tempo, a TotalEnergies informou que venderá uma participação de 50% em um portfólio de ativos de energia eólica e solar na Alemanha, Espanha, França e Polônia para a gestora americana de investimentos KKR, em uma transação que avalia o portfólio em € 1,8 bilhão (US$ 2,1 bilhões). Esse portfólio representa aproximadamente 1,2 GW de capacidade de geração de eletricidade.

"Essas duas transações nos permitem otimizar a alocação de capital em energias renováveis, ao mesmo tempo em que seguimos avançando com nossa estratégia de Energia Integrada (Integrated Power)", afirmou, em comunicado, Stéphane Michel, presidente da divisão de gás, energias renováveis e energia da TotalEnergies.

A aquisição das operações da Shell fortalecerá a presença da TotalEnergies no mercado europeu de energias renováveis. A companhia francesa informou que já possui quase 10 GW de capacidade instalada ou em construção na Europa, além de outros 27 GW de projetos atualmente em desenvolvimento.

Menos espaço para renováveis

As petrolíferas estão retomando seus investimentos em óleo e gás, reduzindo as prioridades em fontes renováveis em seus portfólios. Dados da Agência Internacional de Energia (AIE) apontam que, somente nos dois últimos anos, o volume global de investimentos em parques solares caiu quase 10%, ao passo que projetos de baixa emissão, como biogás, biocombustíveis e hidrogênio, tiveram alta superior a 25%.

De acordo com a Reuters, desde que assumiu o cargo de CEO da Shell, há três anos, Wael Sawan mudou o foco para além das energias renováveis, buscando melhores retornos em projetos de petróleo e gás. Ainda segundo a agência, a Shell informou que pretende concentrar seu negócio de eletricidade no fornecimento de soluções energéticas para grandes clientes, combinando energia renovável com geração baseada em hidrocarbonetos, que é menos intermitente. Já a concorrente britânica BP também está redirecionando seu foco para os negócios de petróleo e gás, após reduzir seus investimentos em energia renovável.

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