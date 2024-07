Shopee é principal fonte de renda para 30% de seus lojistas

A- A+

A Shopee, marketplace que conecta vendedores e consumidores, realizou uma pesquisa in-app com lojistas brasileiros para entender o impacto da plataforma em seus negócios.

Segundo os empreendedores locais da Shopee participantes, suas empresas geram oportunidades de emprego para 1,3 milhão de pessoas no país, sendo que 25% deste total trabalham exclusivamente para atender as vendas na plataforma.

Atualmente, a Shopee possui mais de 3 milhões de lojistas brasileiros registrados e 90% das vendas são de vendedores locais.

De acordo com os entrevistados, 1 em cada 3 vendedores locais encontrou no marketplace sua primeira oportunidade para vender online e 40% deles expandiu a sua operação após começar a vender na plataforma.

Os dados também apontam que a plataforma representa a principal fonte de renda para cerca de 30% dos vendedores brasileiros e a maior fatia de faturamento para 35% dos negócios locais.

“Em 2024, completamos quatro anos desde que os vendedores brasileiros começaram a vender na Shopee. Neste curto período, já transformamos a vida de milhões de pessoas que vendem em nosso marketplace e em todo o ecossistema ao redor deles. Vamos continuar a contribuir para que ainda mais brasileiros possam criar e alavancar os seus negócios no e-commerce”, diz Felipe Lima, head de desenvolvimento de negócios na Shopee.

As descobertas reforçam a importância da empresa como porta de entrada para a digitalização e crescimento dos empreendedores nacionais.

“Os resultados mostram que os marketplaces são poderosas ferramentas para o empreendedorismo no Brasil e a Shopee tem contribuído para essa inclusão digital do pequeno empreendedor', diz Maurício Salvador, presidente da ABComm.



Impulsionando o empreendedor local

Feito no Brasil

O impacto da Shopee na economia local vai além das vendas, se estendendo também a cadeia produtiva nacional. Mais de 80% dos entrevistados afirmaram vender produtos produzidos no Brasil. “Somos uma plataforma de brasileiros para brasileiros.

Nosso foco é apoiar a economia no país e oferecer recursos para que os empreendedores possam crescer e prosperar online, causando um impacto positivo não apenas em seus negócios, mas também em suas comunidades”, explica Lima.

A Kokeshi Cosméticos, empresa com produção no interior de São Paulo, se destaca como exemplo do impacto da Shopee na economia local. Presente desde 2020 na plataforma, a marca impulsionou o seu negócio com as ferramentas e recursos do marketplace, atingindo resultados expressivos e elevando o negócio para o nível nacional.

Logo na sua primeira Shopee live no app, a Kokeshi recebeu 23 milhões de curtidas e, atualmente, conta com uma base de consumidores que acompanham as suas lives de todo o Brasil. Em poucas horas de transmissão, as suas lives geram um faturamento equivalente a dois dias de vendas



Raio-X do empreendedor brasileiro da Shopee

O levantamento também mapeou o perfil do empreendedor na plataforma, revelando que mais de 40% deles possuem curso superior, mais de 65% vendem apenas de forma online e mais de 60% empreendem a menos de três anos.

Nesse pequeno período, a Shopee já teve um grande impacto nas suas vidas. Cerca de 80% declararam ter realizado uma grande conquista após começar a vender na Shopee, como comprar ou reformar um imóvel, investir em educação, entre outros.

Além disso, 1 a cada 3 lojistas deu um passo rumo à independência financeira ao conseguir guardar ou investir parte da sua renda após empreender no marketplace.



As mulheres empreendedoras têm se mostrado uma potência crescente na plataforma, representando mais de 50% dos lojistas com venda nos últimos 12 meses. A pesquisa ainda mostra que mais de 30% delas passaram a empreender por meio da Shopee.

Impulsionando vendedores locais

Para impulsionar, cada vez mais, o crescimento dos empreendedores, a plataforma disponibiliza diversos benefícios para que eles possam ter preços competitivos.

Além disso, a capacitação profissional dos empreendedores também está na lista de prioridades do marketplace, que investe continuamente em melhorias e inovações. A empresa possui o Centro de Educação do Vendedor, que já capacitou mais de 500 mil empreendedores em mais de 30 tipos de cursos.

Os empreendedores que quiserem saber mais sobre como crescer com a Shopee também podem checar as últimas novidades no perfil @shopeebrasilvendedores no Instagram.



