LOGÍSTICA

Shopee fecha maior locação de galpões do Brasil em busca de liderança em entregas rápidas

Empresa tem investido em novos centros de distribuição no País; área alugada, equivalente a 27 campos de futebol, será entregue até o fim do ano às margens da Rodovia Presidente Dutra

Shopee fecha maior locação de galpões do Brasil em busca de liderança em entregas rápidas

A Marq (antiga GLP) assinou a maior locação já vista no mercado de galpões logísticos do Brasil. Numa só tacada, alugou 220 mil m² (algo como 27 campos de futebol) no empreendimento que está em obras e será entregue até o fim deste ano às margens da Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos (SP).

A inquilina será a Shopee, segundo apurou a reportagem. A Marq não divulga o nome do locatário por questões de sigilo do contrato. Procurada, a Shopee não fez comentários.

O tamanho dessa locação sinaliza que o mercado logístico no Brasil continua aquecido mesmo após anos seguidos em expansão, puxado principalmente pela demanda das empresas de comércio eletrônico.

"Nunca houve um contrato desse tamanho. O setor segue crescendo e ainda tem muita lenha para queimar", destacou o Líder no Brasil da Ares Management, gestora da Marq.

Além disso, o contrato indica um novo perfil de transações. Dias vê um interesse maior por imóveis de grande porte, que ajudem as inquilinas a ganhar escala na armazenagem e na distribuição de mercadorias. "A tendência é ver um crescimento da escala dos negócios, porque as empresas estão buscando mais eficiência nas operações", afirmou.

Já a Shopee está investindo pesado em novos centros de distribuição ao redor do País na disputa pela liderança das entregas rápidas nas vendas online. Em fevereiro, a companhia abriu um novo espaço em Goiânia, chegando a um total de 16 desde que passou a atuar no Brasil, em 2020. De lá para cá, tornou-se a principal locadora desse tipo de imóvel por aqui, ultrapassando a Amazon e só atrás do Mercado Livre.

No comércio eletrônico, quem tem mais galpões para armazenagem e distribuição de mercadorias entrega mais rápido e gasta menos para chegar à casa do cliente. Essa estratégia acirrou a busca por galpões, especialmente nas proximidades das capitais.

Outro ponto interessante é que a locação do parque logístico de Guarulhos foi fechada antes mesmo de a obra ter sido concluída. Isso é reflexo da escassez de galpões para atender a demanda. "O locador não vai achar outra oferta desse porte na mesma localização", ponderou o executivo.

No Estado de São Paulo, apenas 8% de todos os galpões já construídos estão disponíveis para locação. Isso tem feito o preço do aluguel subir acima da inflação. "Isso é saudável. O setor já teve vacância de 20%, e os preços não subiam. Agora há uma recuperação", afirmou Dias.

Para fechar este contrato, não houve descontos no aluguel, acrescentou. "Fechamos muito perto do preço pedido na região, de R$ 45 por metro quadrado. Tivemos alguns ajustes por conta dos investimentos que serão feitos no espaço."

A Marq é a maior desenvolvedora de galpões logísticos do Brasil, com 45 empreendimentos, o equivalente a 1,9 milhão de m². Além disso, tem terrenos para lançar mais 900 mil m², dos quais 370 mil m² estão efetivamente em obras. Isso abrange o projeto de Guarulhos que acabou de ser locado e outra unidade em Taboão da Serra (SP).

Os demais projetos estão em fase de licenciamento. "Assim que tivermos as aprovações, vamos começar as próximas obras", contou Dias. O foco continuará sendo em projetos em raios de até 15 ou 30 quilômetros de São Paulo, abrangendo Guarulhos, Cajamar, Franco da Rocha, Embu e a região do ABC.

Os investimentos nesses projetos não são divulgados pela Marq. Já os recursos virão de fundos que já fizeram as devidas captações. O grupo avalia constantemente a possibilidade de vender empreendimentos já construídos para distribuir dividendos aos acionistas.

"O mercado não está muito líquido devido aos juros altos. Mas, com a queda da Selic, devemos ver janela para captações de fundos imobiliários e transações de compra e venda de ativos no mercado ao longo do ano", estimou.

A Marq é controlada pela Ares Management, gestora de recursos com sede em Los Angeles, nos Estados Unidos, e detentora de US$ 623 bilhões em ativos sob gestão nas Américas, Europa e Ásia. A gestora atua nas áreas de crédito, mercado imobiliário e participações em empresas (private equity). Em 2025, a Ares adquiriu os empreendimentos da GLP em todo o mundo, menos na China. Foi aí que adotou o nome Marq Logistics.

