Região Metropolitana do Recife Shopee inaugura centro de distribuição em Jaboatão e deve gerar mais de 1 mil empregos em 2025 Unidade é a segunda no Brasil no modelo fulfillment

A Shopee inaugura nesta quarta-feira (21), em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, o 13º centro de distribuição da empresa. A expectativa é gerar mais de mil empregos no local até dezembro de 2025.



A unidade é a segunda no Brasil no modelo fulfillment, que gerencia todo o processo logístico, desde o recebimento de um pedido online até a entrega do produto. O primeiro do tipo está localizado em São Paulo.

Segundo a empresa, o novo espaço em Jaboatão busca acelerar as entregas e melhorar a experiência dos usuários. O local armazenará produtos de vendedores brasileiros, que representam mais de 90% das vendas na plataforma.



"Queremos entregar uma experiência cada vez melhor para consumidores e lojistas na nossa plataforma. Os vendedores também se beneficiam desse modelo, uma vez que a plataforma fica responsável pelos processos de armazenagem, embalagem e envio dos produtos", destacou o head de Expansão da Shopee, Rafael Flores.

Vendedores locais serão prioridade

A Shopee informou que o novo centro de distribuição será multicategoria, com foco nos principais produtos comprados na região. Inicialmente, o espaço receberá apenas produtos de vendedores de Pernambuco e São Paulo.



"Além do impacto logístico positivo no estado, a chegada do fulfillment deverá gerar mais de mil empregos, diretos e indiretos, até dezembro de 2025", destacou a empresa.



A previsão é que com o aumento de escala da operação, o espaço também receba vendedores de estados do Sudeste e Sul do Brasil. O Nordeste ocupa a terceira posição em números de vendedores na Shopee.

"Pernambuco, por exemplo, está entre os estados com maior concentração de vendedores na região, ao lado de Bahia e Ceará, com vendas principalmente nas categorias de beleza, roupa feminina e brinquedos. A chegada desse centro de distribuição amplia o acesso dos empreendedores às oportunidades de expansão de suas vendas em todo país", pontuou Rafael Flores.



Segundo a marketplace, a unidade fulfillment de São Paulo, inaugurada em outubro de 2024, conta com mais de 600 vendedores e representa mais de 30% de otimização no tempo de entrega para os consumidores locais.

Sobre a Shopee

A Shopee, marketplace que conecta vendedores e consumidores, conta com 13 centros de distribuição, sendo 11 no modelo cross-docking e dois em fulfillment, e mais de 150 hubs em operação no Brasil.



Lançada em 2015 em Singapura, a empresa iniciou a operação local em 2020 e, atualmente, conta com uma equipe de mais de 15 mil colaboradores e três escritórios na cidade de São Paulo.



São mais de três milhões de vendedores brasileiros, responsáveis por 90% das transações da plataforma, além de 30 mil motoristas parceiros que realizam as entregas aos consumidores.



Recentemente, a plataforma anunciou a inauguração do hub logístico em Juazeiro do Norte, no Ceará, que se juntou aos mais de 30 outros hubs do Nordeste e aos dois centros de distribuição no modelo cross-docking, no Recife e Salvador (BA).

