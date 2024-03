Shopee realiza ação de doação de ovos de Páscoa para crianças em situação de vulnerabilidade social

A- A+

Para celebrar a Páscoa, a Shopee, marketplace que conecta vendedores, marcas e consumidores, e a Cacau Show se uniram para adoçar a vida de diversas crianças.

A ação "Páscoa Feliz Shopee e Cacau Show" já está disponível na plataforma e segue até o último dia do mês, com a missão de levar uma Páscoa muito mais feliz às crianças beneficiadas pelo Alicerce e para as famílias da comunidade Brasilândia.

O Alicerce faz parte da seção Shopee Doações e viabiliza oportunidades ligadas à educação de crianças, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social.

"Estamos muito felizes em unir forças com a Shopee e a Cacau Show para proporcionar uma páscoa mais alegre para as crianças apoiadas pelo Alicerce. Acreditamos no poder da educação para transformar vidas e juntos estamos fazendo a diferença por meio de ações como essa", comenta Paulo Batista, CEO e fundador do Alicerce, uma edtech que usou tecnologia para criar um método proprietário focado no desenvolvimento da base escolar para alunos de todo o Brasil.

Durante a campanha, os produtos da Cacau Show terão cupom exclusivo de 10% de desconto e parte da arrecadação será revertida em doações de produtos Cacau Show.

A expectativa, ao final da ação, é alcançar a marca de R$100 mil reais em doações, garantindo a Páscoa de mais de 3,5 mil famílias. A ação será realizada no polo de educação da Brasilândia, extremo oeste da capital paulista, que atende alunos na faixa etária de 05 a 18 anos. Além das aulas de Leitura, Escrita, Matemática e Habilidades para a Vida, os alunos também têm conteúdo voltado para a sustentabilidade e música.

"Esta é mais uma oportunidade para levarmos alegria e impactar a vida de muitas famílias em comunidades. Com essa dinâmica, somos, mais uma vez, facilitadores de uma ação positiva, contribuindo para um momento mais feliz para dezenas de crianças em situação de vulnerabilidade social", comenta Luciana Ferraz, gerente de responsabilidade social da Shopee

As entregas serão realizadas pelos próprios colaboradores da Shopee por meio do Programa de Voluntariado Corporativo.

Sobre a Shopee

A Shopee é uma plataforma global de comércio eletrônico que conecta consumidores, marcas e vendedores, tornando a compra e a venda acessíveis em uma experiência fácil, segura e divertida. Além disso, o marketplace oferece uma ampla variedade de produtos, pagamentos e logística integrados entre outras facilidades para seus usuários.

Lançada pela primeira vez no Sudeste Asiático e em Taiwan em 2015, a Shopee iniciou suas operações no Brasil em 2019 com equipe local e escritórios na cidade de São Paulo com o compromisso de ajudar marcas e empreendedores brasileiros a se digitalizarem e terem sucesso no comércio eletrônico, contribuindo para a economia digital da região.

A empresa faz parte da Sea Limited (NYSE: SE), líder global de internet para consumidores, cuja missão é melhorar a vida dos consumidores e pequenas empresas com tecnologia por meio de seus três negócios principais: Shopee, Garena e SeaMoney.

Veja também

Agricultura Lula vai receber 5 setores na Granja do Torto; encontros podem começar semana que vem