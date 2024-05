A- A+

Economia Shopify tem prejuízo inesperado de US$ 273 milhões no 1º trimestre O lucro ajustado da companhia foi de US$ 0,20 por ação

A Shopify registrou prejuízo líquido de US$ 273 milhões no primeiro trimestre de 2024, abaixo do lucro de US$ 68 milhões visto no mesmo período do ano passado. Somado a isso, a companhia teve perda de US$ 0,21 por ação, enquanto os analistas consultados pela FactSet esperavam lucro de US$ 0,09.



O lucro ajustado da companhia foi de US$ 0,20 por ação, levemente acima das estimativas de US$ 0,17.

No mesmo período, a receita aumentou para US$ 1,861 bilhão, de US$ 1,508 bilhão um ano atrás, um pouco à frente do consenso FactSet de US$ 1,843 bilhão.

Veja também

Economia Haddad: não há dúvida de que interesses da Zona Franca foram preservados na reforma tributária