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varejo Shopping Costa Dourada anuncia maior expansão de sua história com investimento de R$ 22 milhões Empreendimento receberá a primeira loja da Renner no Litoral Sul, nova praça de eventos e modelo inédito de quiosques verticais em Pernambuco

O Shopping Costa Dourada, localizado no Cabo de Santo Agostinho, anunciou nesta quinta-feira (4) a maior expansão desde sua inauguração, em 2009. Com investimento estimado em R$ 22 milhões e previsão de entrega para outubro deste ano, o empreendimento ganhará 5.200 metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL) e 31 novas operações entre lojas e quiosques.

O principal destaque do projeto é a chegada da primeira unidade da Renner no Litoral Sul de Pernambuco. A expansão também contempla uma loja do Habib's, uma nova megaloja da Emanuelle e a modernização da unidade da Tupan.

Assinado pelo escritório André Sá & Francisco Mota Arquitetos, o projeto busca consolidar o shopping como um dos principais polos de compras, lazer e serviços da região, que reúne mais de 2,5 milhões de consumidores em sua área de influência.

Além da ampliação comercial, o empreendimento contará com uma praça de eventos coberta de 740 metros quadrados, voltada à realização de shows, exposições, feiras e apresentações culturais. O espaço terá paisagismo interno, iluminação em LED, lounges de convivência e sistema de som de alta performance.

A expansão também reforça a integração com a Arena Costa Dourada, espaço multifuncional que reúne academia, pista de cooper, operações de alimentação, parque infantil, pet place e áreas destinadas a eventos.

Segundo o CEO do Grupo Costa Dourada, Eduardo Cardoso, a chegada da Renner atende a uma demanda antiga dos consumidores da região e representa um marco para o empreendimento.

“Estamos trazendo para o Litoral Sul uma marca que há muitos anos era demandada pelos consumidores da região. Mais do que ampliar a oferta comercial, estamos transformando o empreendimento em um centro de experiências, convivência e entretenimento”, afirmou.

Modernização e inovação

Paralelamente à expansão, o grupo vem promovendo uma série de melhorias na infraestrutura do shopping. O pacote de investimentos inclui a revitalização da praça de alimentação, renovação da iluminação e dos revestimentos das áreas comuns, além da implantação de um novo sistema viário de acesso com cancelas inteligentes e reconhecimento de placas.

Outra novidade será a implantação dos chamados quiosques verticais, modelo ainda inédito em Pernambuco e que vem ganhando espaço no varejo nacional. A proposta utiliza áreas antes pouco exploradas, como paredes e corredores, para criar pontos de venda compactos e de baixo custo para os empreendedores.

De acordo com o gerente comercial do Grupo Costa Dourada, Antonio Pereira, o formato permitirá que lojistas e marcas testem a aceitação de produtos e serviços antes de realizar investimentos maiores em lojas ou quiosques tradicionais.

“A gente vai lançar aqui em Pernambuco os espaços de quiosques verticais. É uma tendência nacional que ainda não existe no estado. O modelo permite que o empreendedor experimente o shopping por alguns meses, com um investimento menor, antes de decidir abrir uma loja ou um quiosque permanente”, explicou.

Desenvolvimento regional

As obras no espaço estão gerando cerca de 90 empregos. A expectativa é que mais de 200 vagas diretas após a inauguração da nova estrutura.

Com a conclusão do projeto, o Shopping Costa Dourada passará a contar com 30 mil metros quadrados de ABL e um total de 175 operações. Atualmente, o empreendimento recebe mais de 6 milhões de visitantes por ano.

Para Eduardo Cardoso, os investimentos refletem a missão do Grupo Costa Dourada de ampliar o acesso da população do Litoral Sul a serviços, comércio e entretenimento de qualidade, sem a necessidade de deslocamentos frequentes para a capital.

“A gente busca não só qualificar os nossos empreendimentos, mas também transformar a vida das pessoas, trazendo para o interior a modernidade que muitas vezes está concentrada na capital. Queremos que as pessoas tenham mais qualidade de vida, mais tempo para a família, para o lazer e para os estudos, encontrando tudo isso mais perto de casa”, destacou.

Grupo Costa Dourada

Com 30 anos de atuação no Litoral Sul de Pernambuco, o Grupo Costa Dourada atua nos segmentos de comércio, serviços e lazer. Além do shopping, administra empreendimentos como o Hotel Intercity Suape Costa Dourada, os Cinemas Costa Dourada, loteamentos residenciais e um posto de combustíveis. Juntas, as operações do grupo empregam cerca de 250 colaboradores.



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