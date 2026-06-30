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Reconhecimento

Shopping Costa Dourada conquista bicampeonato no Prêmio Abrasce 2026

Empreendimento recebeu bronze por projeto natalino inspirado nas capivaras

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Shopping Costa Dourada conquista bicampeonato no Prêmio Abrasce 2026Shopping Costa Dourada conquista bicampeonato no Prêmio Abrasce 2026 - Foto: Divulgação

O Shopping Costa Dourada, localizado no Cabo de Santo Agostinho, conquistou mais um reconhecimento nacional ao receber o bronze no Prêmio Abrasce 2026, considerado a principal premiação do setor de shopping centers no Brasil. O empreendimento venceu na categoria Ações de Natal com o case "Natal das Capivaras – No Costa Dourada, a aventura se faz presente".

A premiação foi entregue na última quarta-feira (25), durante cerimônia realizada no Expo Center Norte, em São Paulo, reunindo representantes dos principais centros de compras do país.

Com o resultado, o Shopping Costa Dourada alcança o bicampeonato no Prêmio Abrasce. Em 2024, o empreendimento também conquistou a medalha de bronze, na categoria Eventos e Promoções, pelo case "Celebrando as Tradições Juninas de Pernambuco: O Sucesso do Arraiá do Costa".

Para o CEO do Grupo Costa Dourada, Eduardo Cardoso, a conquista reforça o destaque do shopping em âmbito nacional e valoriza o trabalho desenvolvido pela equipe.

“É um reconhecimento enorme do nosso trabalho, principalmente quando comparado com outras ações de Natal de shoppings gigantes e de grandes redes administradoras de todo o Brasil. É o Cabo de Santo Agostinho sendo muito bem representado pelo Shopping Costa Dourada”, afirmou.

Promovido pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), o prêmio reconhece anualmente iniciativas de destaque desenvolvidas por empreendimentos de todo o país, valorizando projetos inovadores nas áreas de marketing, gestão, sustentabilidade, eventos e relacionamento com o público.

 

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