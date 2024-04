A- A+

SERVIÇO Shopping na Zona Norte do Recife recebe ação de consultoria gratuita para declaração do IR O projeto Declare Certo está na reta final, e acontece nesta quarta (10) e quinta-feira (11), das 9h às 20h, no piso L2 do Plaza

Para ajudar e orientar os contribuintes no preenchimento correto da declaração do Imposto de Renda, o Plaza Shopping, em Casa Forte, Zona Norte do Recife, recebe o projeto Declare Certo, ação de consultoria gratuita para a população. A ação, que está na reta final, acontece nesta quarta (10) e quinta-feira (11), das 9h às 20h, no piso L2 do centro de compras.

A iniciativa do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Estado (SESCAP), com o apoio do Conselho Regional de Contabilidade em Pernambuco (CRC-PE), conta com dois contadores de plantão que estão à disposição para sanar as dúvidas do público.

Esta é a 13ª edição da campanha, que tem como objetivo oferecer um serviço de utilidade pública, colocando, à disposição dos interessados, contadores e empresários contábeis experientes para sanar as dúvidas e orientar a população quanto ao IR, além de incentivar a doação de parte do imposto, para ajudar a campanha Eu Sou Cidadão Solidário.

Ao preencher a declaração, o contribuinte tem a opção de destinar uma parte do imposto, que iria diretamente para os cofres públicos, para instituições do terceiro setor no município; com foco em ajudar projetos sociais e culturais.

A campanha Eu Sou Cidadão Solidário, do governo federal, de destinação do imposto de renda, é uma forma legal e segura de ajudar e incentivar projetos sociais e culturais.

O contribuite pode destinar parte do seu imposto, estimulando a proteção a crianças, adolescentes e idosos, as atividades culturais, audiovisuais e desportivas.

