FIM DE ANO Shopping Guararapes divulga programação do Natal e abre contratação temporária A expectativa é oferecer 300 vagas de emprego nas lojas do Shopping

O Shopping Guararapes apresenta o tema “Natal de Encantos na Neve” , que será realizado na Praça de Eventos em uma área de 453m. O local será transformado em um ambiente que desperta memórias de natais passados no Shopping. O Centro de compras investiu cerca de R$ 2 milhões no evento e tem a expectativa de aumentar as vendas em 10% e o fluxo em 7%, em relação ao Natal de 2022.

Os visitantes poderão aproveitar as decorações e os cenários temáticos a partir do dia 1 de novembro. A abertura oficial acontecerá às 19h na Praça de Eventos, com a chegada do Papai Noel que entrará patinando no gelo. A pista de patinação no gelo oferecerá diversão com ingressos a partir de R$ 45,00. Uma das atrações que marcaram a história do Shopping, o Show da Neve, ocorrerá todos os dias a cada hora a partir das 18h, o acesso é gratuito.

As lojas do Shopping já estão buscando candidatos para ocupar as vagas de emprego temporárias de fim de ano. A expectativa é oferecer 300 vagas. Os interessados podem cadastrar o currículo por meio do site da Associação dos Lojistas do Shopping Guararapes.

