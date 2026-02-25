A- A+

Shopping Guararapes inicia obras de retrofit da Praça de Alimentação Intervenção inicia em fevereiro e segue até outubro de 2026, com obra faseada, funcionamento mantido e projeto inspirado no litoral

O Shopping Guararapes deu início às obras de retrofit da sua Praça de Alimentação, uma das áreas mais movimentadas do empreendimento. Com investimento inicial de R$ 15 milhões, a intervenção integra o ciclo de modernização do centro de compras e tem previsão de conclusão na área de circulação dos clientes para outubro deste ano. As obras serão realizadas de forma faseada, sem comprometer o funcionamento da praça nem a experiência dos clientes.

A requalificação marca mais um passo no processo de renovação do shopping, que, somente em 2025, recebeu investimentos da ordem de R$ 26 milhões em melhorias estruturais, tecnológicas e de conforto.

Entre as ações já entregues estão a substituição de 10 mil m² de piso das áreas comuns por granito, o retrofit da iluminação da fachada, a modernização completa da rede Wi-Fi, ampliação do paisagismo interno e externo, novos serviços de apoio ao cliente — como empréstimo de abafadores de ruído e carrinhos pet — além da entrega de um novo bicicletário para funcionários e um novo bolsão exclusivo para motos.

Para o superintendente do Shopping Guararapes, Phyllype Pires, o retrofit da Praça de Alimentação simboliza a consolidação desse momento positivo do empreendimento. “2025 foi um ano de consolidação e crescimento.

Reforçamos nosso mix de lojas, realizamos obras de modernização do shopping e fortalecemos nossa conexão com o público e os lojistas. Os números foram muito positivos e nos deixaram otimistas para 2026, quando damos sequência a novos projetos que vão elevar ainda mais a experiência de quem visita o Guararapes”, destaca o executivo.

Praça totalmente renovada

A proposta do retrofit é entregar uma Praça de Alimentação completamente nova, tanto do ponto de vista estético quanto funcional. Entre as principais intervenções estão a troca total do piso — que será todo em quartzito em tom de areia —, novo forro, renovação completa do mobiliário, novo projeto de paisagismo, melhorias na iluminação e um robusto projeto acústico e luminotécnico.

Uma das mudanças mais significativas será a retirada do elevado central existente atualmente. Com isso, a praça passará a ter um único nível, proporcionando melhor aproveitamento do espaço, maior visibilidade entre as lojas e circulação mais fluida. A reconfiguração permitirá ainda um aumento da capacidade de assentos, passando para 880 lugares.

Segundo a gerente de Operações do Shopping Guararapes, Monik Maia, o objetivo é fechar o ciclo de renovação do empreendimento com uma entrega que transforme completamente a experiência do público. “A proposta é transformar a praça em um ambiente ainda mais acolhedor para o público, aliando funcionalidade, acessibilidade e modernidade. O novo projeto segue as principais tendências de arquitetura e design, criando um espaço contemporâneo, confortável e pensado para melhorar a experiência de quem circula pelo shopping”, explica.

Inspiração

O projeto arquitetônico da nova Praça de Alimentação é assinado por Paulo Baruki, arquiteto especializado em shopping centers, com atuação em projetos em todo o país e fora. Segundo ele, a intervenção foi guiada pela harmonização entre linhas geométricas e orgânicas, com forte inspiração no litoral sul de Pernambuco.

“A principal referência foi o atributo paisagístico da Praia de Piedade e da Reserva do Paiva, onde tons de azul e verde se entrelaçam, fundindo mar e continente, numa atmosfera de sonho e descontração”, explica Baruki. A proposta valoriza a arte da gastronomia e potencializa experiências sensoriais por meio da cuidadosa escolha de materiais, texturas e mobiliário.

Um dos destaques do projeto é a instalação de painéis acústicos curvilíneos no teto, que formam uma espécie de carena estilizada, remetendo ao casco invertido de um barco e reforçando a identidade náutica do espaço. Além do impacto visual, os elementos têm função acústica, reduzindo ruídos e proporcionando maior conforto sonoro.

O arquiteto do Shopping Guararapes, Raphael Carvalho, reforça que a proximidade com o mar foi determinante para o conceito. “Trabalhamos com madeira, tons de verde, azul claro e cores que remetem à água e à areia. É um projeto que dialoga com o entorno e com a vocação do shopping”, detalha.

Funcionalidade, conforto e sustentabilidade

A nova Praça de Alimentação contará com diferentes tipologias de mesas — fixas, estações altas, banquetas e áreas com bancadas — muitas delas equipadas com tomadas e pontos de energia para carregamento de dispositivos. Algumas áreas terão infraestrutura específica para eventos, como apresentações musicais e performances com piano, com ponto central removível para montagem de palco sempre que necessário.

O paisagismo será integrado ao projeto arquitetônico e desenvolvido em harmonia com o paisagismo do shopping, priorizando espécies adequadas ao clima local e aos ambientes internos.

Além do investimento do shopping, o retrofit também envolve os lojistas da Praça de Alimentação. Lojas mais antigas também passarão por reformas para se adequar ao novo padrão visual, assegurando unidade estética ao espaço.

Com as obras em andamento, o Shopping Guararapes reforça seu posicionamento como um dos principais centros de compras e convivência da Região Metropolitana do Recife, apostando em modernização contínua, conforto, acessibilidade e experiências cada vez mais qualificadas para o público.

