Liquidação Shopping Guararapes inicia promoção Etiqueta Roxa com ofertas de até 60% Campanha segue até o dia 11 de janeiro

O Shopping Guararapes promove nesta quinta-feira (8) a liquidação Etiqueta Roxa. A ação segue até o domingo (11), oferecendo descontos em diversos setores do estabelecimento.

A expectativa da administração é que a campanha impulsione um crescimento de 5% no fluxo de clientes e 8% no volume de vendas.

Entre as ofertas, a C&A disponibiliza peças com até 60% de desconto, enquanto a Peça Rara participa com itens selecionados com até 50% off, ampliando as opções para quem busca renovar o guarda-roupa e os acessórios.

Já a Linda Semijoias oferece 20% de desconto durante todo o período da ação e ainda presenteia os clientes com um copo térmico nas compras a partir de R$ 149,90.

No setor de beleza, a Natura participa com ofertas como o Desodorante Natura Homem de R$ 69,90 por R$ 34,95 e o Kit de Barbear, que caiu de R$ 74,80 para R$ 40,43. Em tecnologia, a Curinga Celular chama atenção com o smartphone Poco C71, reduzido de R$ 1.999,00 para R$ 699,00.

A promoção também alcança a praça de alimentação e o lazer. Na Berrys, o cliente encontra 1 bola com cobertura por R$ 9,99 ou a opção de servir-se à vontade por R$ 36,99 (até 500g).

A Jerimoon realiza saldão de férias com a promoção leve 3 e pague 2, enquanto o Vila Trampolim oferece uma condição especial: pague 30 minutos e brinque 50, para sessões entre 9h e 13h. Para o período de volta às aulas, a Inovathi traz kit escolar com mochila e lancheira por R$ 249,99.

De acordo com o superintendente do Shopping Guararapes, Phyllype Pires, a Etiqueta Roxa reforça a estratégia de manter o bom desempenho do empreendimento também no início do ano.

“Queremos começar 2026 tão bem quanto fechamos 2025, oferecendo ao nosso público uma campanha forte, com bons descontos e oportunidades em diferentes segmentos. A expectativa é ampliar o fluxo e o volume de vendas neste período”, destaca.

