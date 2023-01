A- A+

Shopping Guararapes Shopping Guararapes promove liquidação com descontos de até 50% A liquidação Etiqueta Roxa acontece nas lojas físicas e na plataforma online no primeiro final de semana de janeiro

De 6 a 8 de janeiro o Shopping Guararapes realiza a sua tradicional Liquidação Etiqueta Roxa. As lojas oferecerão descontos que podem chegar a até 50% durante os três dias da promoção, que acontece tanto nas lojas físicas quanto na plataforma online do mall. A expectativa é que haja um crescimento no fluxo de clientes de 5% além de um incremento de 14% nas vendas, em relação ao mesmo período em 2022.

Para quem deseja fazer as compras no conforto de casa, basta acessar a plataforma de e-commerce Guararapes Online e conferir as promoções. Na plataforma, os clientes podem receber os produtos com frete grátis em um percurso máximo de 20km. Na plataforma podem ser encontradas lojas como: O Boticário, Clube Melissa, Império, Le biscuit, entre outras opções.

O Shopping Guararapes fica localizado na Avenida Barreto de Menezes, bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. O horário de funcionamento vai de segunda a sábado das 9h às 22h e aos domingos das 12h às 21h.

