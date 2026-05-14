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Imposto de Renda Shopping Guararapes recebe ação gratuita de orientação para o IRPF 2026 SESCAP-PE oferece atendimento com contadores nos dias 15 e 16 de maio para esclarecer dúvidas e evitar erros na declaração.

O Shopping Guararapes recebe, nos dias 15 e 16 de maio, a ação “Declare Certo – IRPF 2026”, promovida pelo SESCAP-PE (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis de Pernambuco). O atendimento será realizado das 9h às 20h, no corredor da Riachuelo, com orientação gratuita para contribuintes que têm dúvidas sobre a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026.

A iniciativa contará com contadores e empresários contábeis associados ao SESCAP-PE, que estarão disponíveis para esclarecer dúvidas, orientar sobre o preenchimento correto da declaração e ajudar a evitar inconsistências que possam levar à malha fina da Receita Federal.

Voltada especialmente para quem faz a declaração por conta própria, a ação busca facilitar o acesso à informação tributária e oferecer suporte técnico gratuito em um período importante para os contribuintes.

Além das orientações sobre o IRPF 2026, o público também receberá informações sobre a possibilidade de destinar parte do imposto devido a fundos sociais voltados à proteção de crianças, adolescentes e idosos, incentivando o uso da declaração como instrumento de impacto social.

A ação reforça o compromisso do SESCAP-PE com a educação fiscal e a cidadania, aproximando o conhecimento contábil da população em um espaço de grande circulação. Com atendimento gratuito, acessível e sem necessidade de agendamento, o “Declare Certo” se consolida como uma oportunidade para os contribuintes tirarem dúvidas, evitarem erros e realizarem uma declaração mais segura.

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