A- A+

campanha Shopping Guararapes recebe Semana Nacional de Conciliação com descontos para negociação de dívidas Contribuintes poderão obter 100% de desconto sobre juros e multas para pagamento à vista ou parcelar débitos em até 48 vezes, até 6 de novembro

O Shopping Guararapes recebe, até sexta-feira (6), a XXI Semana Nacional de Conciliação, iniciativa realizada em parceria entre o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), por meio do Núcleo de Conciliação (Nupemec), e a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes. A ação será realizada no corredor da Riachuelo, próximo ao Edifício Garagem (entrada E), das 9h às 20h, oferecendo aos contribuintes condições especiais para regularizar débitos municipais.

Durante o período, será possível negociar pendências tributárias, como Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviços (ISS) e Cadastro de Inscrição Municipal (CIM), além de outros créditos tributários e não tributários passíveis de negociação, inclusive aqueles que já são objeto de ações de execução fiscal.

Entre as condições oferecidas está o desconto de 100% sobre juros e multas para quem optar pelo pagamento à vista. Também será possível parcelar os valores em até 48 meses, sem descontos, conforme as condições previstas na legislação municipal.

Outro incentivo é que os contribuintes que regularizarem sua situação junto ao município até novembro poderão obter desconto no IPTU de 2027. A iniciativa busca facilitar a quitação de pendências, estimular a regularização fiscal e contribuir para a redução do número de processos judiciais relacionados à cobrança de dívidas municipais.

Além do atendimento para negociação dos débitos, o Procon Jaboatão participará da ação, oferecendo orientações e atendimento gratuito aos consumidores. A proposta é aproximar os serviços públicos da população, proporcionando mais comodidade e acesso a oportunidades de resolução de pendências.

A XXI Semana Nacional de Conciliação é promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e mobiliza tribunais e instituições públicas de todo o país em torno da solução consensual de conflitos, incentivando o diálogo e a construção de acordos.

Veja também