A- A+

Economia Shopping Guararapes sedia Semana Estadual de Conciliação que negocia dívidas com até 90% de desconto Prefeitura do Jaboatão e PROCON participam da Semana Estadual de Conciliação, de 05 a 09 de maio, das 09h às 19h no Shopping Guararapes

Entre os dias 05 a 09 de maio, das 09h às 19h, a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes e o PROCON participam da Semana Estadual de Conciliação — iniciativa que oferece condições especiais para pessoas com débitos pendentes.

A ação faz parte da mobilização promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e oferece descontos de até 90% em juros e multas de débitos ajuizados, como IPTU, ISS e CIM.

Atendimento

O atendimento será realizado em um espaço montado no corredor do Carrefour do centro de compras, no Shopping Guararapes, com orientação jurídica e possibilidade de negociação na hora. Vale lembrar que as condições são válidas apenas durante o período da campanha.

Além dos abatimentos, o contribuinte também pode parcelar os valores em até 60 vezes, facilitando ainda mais o pagamento. A iniciativa é uma oportunidade para regularizar pendências e evitar transtornos futuros.

Para mais informações, basta comparecer ao local com um documento oficial com foto e o número do débito ou inscrição imobiliária, no caso de IPTU.

Veja também