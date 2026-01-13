A- A+

Balanço Shopping Patteo Olinda encerra o ano com resultados expressivos e mix ainda mais diversificado Setores de entretenimento e serviços impulsionam o estabelecimento

O ano de 2025 foi positivo para o Shopping Patteo Olinda, marcado por crescimento consistente e consolidação como um dos principais polos de compras e lazer da região. O fluxo de clientes avançou cerca de 5% ao longo do ano, enquanto as vendas saltaram 15%, resultado que reforça o bom momento do empreendimento e o impacto direto da chegada de novas marcas, serviços e experiências.

Ao longo do ano de 2025, foram abertas operações no centro de compras que ampliaram desde conveniência e serviços até gastronomia, lazer e moda. Entre as novidades, Super Store Cacau Show, San Paolo, Sweets, Localiza, Polo Club, T. Donuts, Dom Churros, Linda Semijoias, D’Luxos, Nel Blu, Jambo Mel, Íris, Horloge, Golden Tulip, Divino Barbearia, Juliet’s, Mr. Cheney, Expresso 22, Amávia e Ponto das Babuches, além de iniciativas culturais e autorais como Abraçando o Mundo com Arte.

O entretenimento ganhou reforço com a nova operação do Game Station, além da Montana Airsoft Paintzone, com mais de 1.200 m² de área, Rilix Coaster, Top Plush, Boy Experience, Laser Tag e Chute a Gol. Na parte de serviços do piso L3, a Clínica Uninassau foi uma das novidades.

O fechamento do ano também é marcado pela expectativa em torno das próximas inaugurações, resultado de contratos já firmados. Entre elas, o destaque fica para Vonny Cosméticos, marca aguardada pelo público e que promete reforçar o segmento de beleza e autocuidado, hoje um dos que mais cresce no varejo. A loja será a primeira de Pernambuco e ficará instalada no piso térreo, com 1.200 m².

Também chegam em breve ao centro de compras as novas operações Cartório Rita Rangel e Johnny Joy Milkshake. “Cada uma dessas operações amplia nosso leque de opções e contribui para manter o empreendimento em um ciclo contínuo de renovação e fortalecimento”, aponta Andreya Vila Verde, superintendente do Shopping Patteo Olinda.

Além dos avanços no mix, o Patteo Olinda também se destacou pela oferta de experiências culturais e de lazer que aproximaram o shopping da comunidade. O ano foi marcado por eventos gratuitos para toda a família, com atrações culturais para públicos de idades diversas, inclusive para os pets, além de ações de responsabilidade social por meio da loja Patteo Social, que recebeu diversas instituições ao longo dos meses.

O calendário também incluiu a terceira edição do Festival de Dança e Cultura, que movimentou o público e valorizou artistas locais, além de programações especiais em datas tradicionais de Pernambuco, como carnaval e São João, reforçando o compromisso do empreendimento com cultura, inclusão e entretenimento de qualidade.

