CARNAVAL Shopping Recife amplia estrutura de Hub do Carnaval com shows e rede de serviços Centro de compras trará mais de 15 atrações e se consolida como polo para o folião

A menos de um mês do Carnaval, o Shopping Recife já se prepara para uma das festas mais aguardadas pelos brasileiros, sobretudo, os pernambucanos.

Com programação iniciada no último sábado (13), este ano o centro de compras ampliou sua estrutura de hub carnavalesco, oferecendo um mix de atrativos para os foliões, que combina prévias para o público infantil, shows gratuitos de grandes nomes da música no estado, retirada de abadás, além de serviços de customização e transporte para os principais destinos na folia.

O centro de compras será o ponto de retirada oficial dos abadás de três tradicionais festas da cidade: o Fika Trankilli, o Carvalheira na Ladeira e o Camarote Balança Rolha.

Além disso, o espaço Cidade Seu Carnaval promete, por mais um ano, oferecer a comodidade de adquirir ingressos para várias festas que acontecerão no Estado, customizar abadás e garantir os acessórios e adereços carnavalescos.

Além disso, já é possível encontrar uma infinidade de roupas e acessórios em diversas lojas do mall para quem vai curtir a folia.

