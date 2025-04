A- A+

Bazar Shopping no Recife recebe bazar com 5 mil produtos apreendidos pela Receita Federal Produtos serão vendidos com valores até 40% menores que o comercializado no mercado

O Shopping Tacaruna, no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife, recebe, a partir desta quinta-feira (10), um bazar com produtos apreendidos pela Receita Federal.



No local, mais de 5 mil itens, entre celulares, perfumes, aparelhos eletrônicos, relógios, roupas, sapatos, brinquedos estarão à venda, com valores até 40% menores que o comercializado no mercado.



O bazar está localizado no segundo pavimento do mall, ao lado da loja Kinitos, e funcionará durante o horário de funcionamento do shopping, das 9h às 22h, até finalizar o estoque.



O dinheiro arrecadado será revertido para a Casa Sorrir, organização sem fins lucrativos dedicada ao acolhimento de pacientes com fissuras lábio-palatinas e anomalias craniofaciais.



Entre as principais marcas oferecidos são Mont Blanc, Versace, Xaomi, Motorola, Apple, Aiwa, Ferrari, JBL, Playstation, Calvin Klein e Samsung.

Interessados poderão realizar pagamento em espécie, cartão de débito ou crédito, ou ainda via Pix.



Não haverá emissão de nota fiscal. Os compradores receberão um recibo da Casa Sorrir, com a identificação de nome e CPF.



A instituição destaca que produtos oferecidos não possuem garantia e não poderão ser trocados.

"Alguns itens na embalagem garantem a originalidade do produto. Já outros, principalmente, as camisas de futebol são réplicas", afirmou a instituição.

Casa Sorrir

A Casa Sorrir está localizada no bairro da Ilha do Leite, na área central no Recife, e oferece assistência social, hospedagem, alimentação e suporte educacional para as pessoas assistidas.



A instituição foi fundada em 2018 pelo empresário Eduardo Mendonça, que foi diagnosticado tardiamente, aos 69 anos, com fissura palatina submucosa.



O local acompanha mães e bebês desde a gestação, garantindo o apoio para que o tratamento tenha início desde os primeiros momentos de vida e já beneficiou mais de 800 famílias de 13 estados brasileiros.

