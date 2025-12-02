A- A+

INVESTIMENTO Shopping Recife celebra 45 anos com expansão de R$ 150 milhões Parque Gourmet inaugura nova fase do centro de compras, amplia mix gastronômico e movimenta cadeia produtiva na Zona Sul

O Shopping Recife celebrou seus 45 anos, na noite desta terça-feira (2), marcando uma virada estratégica no investimento econômico do centro de compras. A inauguração do Parque Gourmet, primeiro passo do Masterplan que vai redesenhar o empreendimento nos próximos anos, movimenta o setor de serviços, gera empregos e reforça o potencial turístico da Zona Sul.



A nova área gastronômica, que recebeu R$ 150 milhões em investimentos, reúne um mix robusto de restaurantes e abre espaço para novas operações que prometem ampliar ainda mais a circulação de visitantes na região.



A superintendente do Shopping Recife, Renata Cavalcanti, afirma que a entrega do Parque Gourmet simboliza a nova fase do mall.

“Celebrar os 45 anos do Shopping Recife com esse projeto é muito significativo. O Parque Gourmet é a primeira entrega do nosso Masterplan e ressignifica todo o Shopping”, disse. Segundo ela, o espaço já reúne dez operações e segue recebendo novidades.

“Nossos investimentos não param. Temos também planejado o Recife Medicenter, um centro voltado 100% para medicina e bem-estar. Já estamos investindo mais de R$ 100 milhões nessa nova entrega, tudo pensando no melhor para os nossos clientes”.

Estrutura

Com três pisos, seis mil metros quadrados, 1,8 mil lugares e arquitetura independente do restante do centro comercial, o Parque Gourmet amplia o fluxo gastronômico da Zona Sul. “As pessoas vêm para entretenimento, lazer, gastronomia, arquitetura. Podem contemplar o pôr do sol ao ar livre ou curtir os ambientes internos. A ideia é ter espaço para todos os gostos”, completou Renata.

O impacto econômico também foi ressaltado pela presidente do Instituto Shopping Recife, Ione Costa, anfitriã da noite de celebração. Ela destacou o volume de investimento e a geração de empregos.

“Estamos falando de 208 mil metros quadrados de potencial construtivo, com foco no verde e arquitetura contemporânea, mantendo a identidade de Pernambuco”, afirmou.

“Além do investimento, o parque gerou 200 empregos diretos e 300 indiretos durante a obra. Só os restaurantes já empregam 282 colaboradores. Isso é desenvolvimento real, o futuro sendo construído de forma coletiva”.

Para Ione, os 45 anos do centro comercial representam um ciclo sólido. “É um tempo que honra o caminho até aqui e prepara o que ainda virá.”

Expansão

Para a gerente de Marketing do Shopping Recife, Juliana Vilaça, celebrar a data no novo espaço sintetiza o momento de expansão. “Hoje estamos aqui nesse momento de grande celebração dos nossos 45 anos e não havia lugar melhor para reunir parceiros, lojistas e clientes do que o Parque Gourmet”, afirmou.

Ela destacou as operações que abrem nesta fase. “Na noite de hoje anunciamos a abertura do Zio e também da Fazenda Churrascada, que chegam para agregar ao time de restaurantes. Convidamos todos a virem, degustarem e aproveitarem esse novo espaço que está incrível”.

