Ter, 02 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça02/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
INVESTIMENTO

Shopping Recife celebra 45 anos com expansão de R$ 150 milhões

Parque Gourmet inaugura nova fase do centro de compras, amplia mix gastronômico e movimenta cadeia produtiva na Zona Sul

Reportar Erro
Em comeração aos seus 45 anos, Shopping Center Recife inaugura Parque GourmetEm comeração aos seus 45 anos, Shopping Center Recife inaugura Parque Gourmet - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

O Shopping Recife celebrou seus 45 anos, na noite desta terça-feira (2), marcando uma virada estratégica no investimento econômico do centro de compras. A inauguração do Parque Gourmet, primeiro passo do Masterplan que vai redesenhar o empreendimento nos próximos anos, movimenta o setor de serviços, gera empregos e reforça o potencial turístico da Zona Sul. 

A nova área gastronômica, que recebeu R$ 150 milhões em investimentos, reúne um mix robusto de restaurantes e abre espaço para novas operações que prometem ampliar ainda mais a circulação de visitantes na região.

A superintendente do Shopping Recife, Renata Cavalcanti, afirma que a entrega do Parque Gourmet simboliza a nova fase do mall. 
“Celebrar os 45 anos do Shopping Recife com esse projeto é muito significativo. O Parque Gourmet é a primeira entrega do nosso Masterplan e ressignifica todo o Shopping”, disse. Segundo ela, o espaço já reúne dez operações e segue recebendo novidades.

“Nossos investimentos não param. Temos também planejado o Recife Medicenter, um centro voltado 100% para medicina e bem-estar. Já estamos investindo mais de R$ 100 milhões nessa nova entrega, tudo pensando no melhor para os nossos clientes”. 

Estrutura
Com três pisos, seis mil metros quadrados, 1,8 mil lugares e arquitetura independente do restante do centro comercial, o Parque Gourmet amplia o fluxo gastronômico da Zona Sul. “As pessoas vêm para entretenimento, lazer, gastronomia, arquitetura. Podem contemplar o pôr do sol ao ar livre ou curtir os ambientes internos. A ideia é ter espaço para todos os gostos”, completou Renata.

O impacto econômico também foi ressaltado pela presidente do Instituto Shopping Recife, Ione Costa, anfitriã da noite de celebração. Ela destacou o volume de investimento e a geração de empregos.

“Estamos falando de 208 mil metros quadrados de potencial construtivo, com foco no verde e arquitetura contemporânea, mantendo a identidade de Pernambuco”, afirmou.

“Além do investimento, o parque gerou 200 empregos diretos e 300 indiretos durante a obra. Só os restaurantes já empregam 282 colaboradores. Isso é desenvolvimento real, o futuro sendo construído de forma coletiva”.

Para Ione, os 45 anos do centro comercial representam um ciclo sólido. “É um tempo que honra o caminho até aqui e prepara o que ainda virá.”

Expansão
Para a gerente de Marketing do Shopping Recife, Juliana Vilaça, celebrar a data no novo espaço sintetiza o momento de expansão. “Hoje estamos aqui nesse momento de grande celebração dos nossos 45 anos e não havia lugar melhor para reunir parceiros, lojistas e clientes do que o Parque Gourmet”, afirmou.

Ela destacou as operações que abrem nesta fase. “Na noite de hoje anunciamos a abertura do Zio e também da Fazenda Churrascada, que chegam para agregar ao time de restaurantes. Convidamos todos a virem, degustarem e aproveitarem esse novo espaço que está incrível”.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter