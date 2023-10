Shopping Recife divulga nova estrutura para o Natal deste ano

A- A+

A partir do dia 5 de novembro, o Shopping Recife trará uma programação cheia de luzes e atrações inéditas que reúne uma decoração exclusiva como uma Big Rampa, Casa do Papai Noel e café natalino com oficinas para as crianças. Pela primeira vez no Nordeste, o Balloon Experience vai movimentar ainda mais o final do ano do shopping. O centro de compras investiu R$ 3,8 milhões nas iniciativas natalinas. A expectativa é que haja um incremento de 15% nas vendas e de 12% no fluxo de pessoas ao longo desse período. O shopping também conta com um canal de vendas online, oferecendo mais de 20 mil produtos e 150 lojas cadastradas.

A praça de eventos contará com uma estrutura de cortina de luzes e mais de dez atividades interativas, uma varanda natalina com 80 m² e a árvore de Natal com 12 metros de altura. Além disso, o cenário terá dois pisos conectados por um escorrego para o cliente ter acesso ao espaço de formas diferentes. “Ao longo da nossa trajetória entendemos os grandes desafios que temos para lançar um Natal inovador e com atrações que contemplem toda a família com experiências únicas. Está no nosso DNA e é o que nos move a cada ano”, destaca a superintendente do Shopping Recife, Renata Cavalcanti.

Os clientes poderão conferir, ainda na praça de eventos, atividades gratuitas de realidade virtual,corrida natalina inclusiva, atrações iluminadas e um chapéu mexicano que atenderá dez crianças simultaneamente. O Papai Noel ganhará uma casa completa para que adultos e crianças possam fazer seus pedidos e a tradicional foto do fim de ano. O espaço estará localizado próximo à loja Sacada, com funcionamento durante o horário do shopping.

BIG RAMPA

A rampa é uma megaestrutura de 12 metros de extensão na qual adultos e crianças poderão deslizar. A atração leva os visitantes de um piso a outro shopping e é indicada para crianças a partir dos 25 kg. O brinquedo é gratuito e ficará localizado na frente da loja Centauro.

EXPRESSO DE NATAL

A partir do dia 9 de novembro, a cafeteria Espresso de Natal contará com um cardápio exclusivo, com centenas de doces temáticos preparados pela Donna Brigadeiro em parceria com a Santa Clara. O espaço vai oferecer uma oficina com a Mamãe Noel e ensinará crianças a partir de três anos a decorar um minibolo. As inscrições custam R$ 30 e podem ser feitas com agendamento de data e horário, por meio do site www.shoppingrecifeonline.com.br

BALLOON

A atração imersiva chega no Recife em dezembro e trará um mundo de cores e som em uma experiência imersiva. O terraço de eventos será transformado em um cenário mágico e contará com uma piscina de 130 mil bolas, sob um teto de balões em constante mudança de cores e som.

