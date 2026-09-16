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inovação Shopping Recife vai ganhar centro médico a partir de 2027 Em visita à Folha, superintendente do centro de compras disse que estrutura vai garantir conforto para os clientes

Em visita à Folha de Pernambuco, na manhã desta quarta-feira (16), a superintendente do Shopping Recife, Renata Cavalcanti, adiantou novos serviços que o centro de compras passará a oferecer nos próximos meses, por conta da ampliação que está sendo realizada. Acompanhada da gerente de marketing, Juliana Vilaça, a superintendente foi recebida pela vice-presidente do jornal, Mariana Costa; pelo diretor-executivo Paulo Pugliesi, pelo diretor-operacional José Américo Lopes Góis, pela gerente de mercado Tânia Campos e pela editora-chefe Leusa Santos.

“A gente consegue trazer uma outra novidade do masterplan, que é o Recife MedCenter, nosso centro médico de bem-estar que está em plena obra e que a gente deve estar entregando nos próximos meses, talvez em setembro de 2027, e que vai trazer muita saúde e muito bem-estar para tratar dos nossos clientes com a melhor forma e maior conforto possível”, garantiu.

O projeto faz parte de um investimento total de R$ 250 milhões, aplicados na construção do Parque Gourmet, já em funcionamento, e na do Recife MedCenter. Com os dois projetos entregues, a expectativa é de que sejam gerados cerca de 1,7 mil empregos diretos, contribuindo para a economia, geração de renda e desenvolvimento econômico local, uma vez que também há uma atuação do centro de compras para garantir a capacitação profissional na comunidade do Entra Apulso, assegurando a formação de mão de obra qualificada para atuar nos novos serviços oferecidos.



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