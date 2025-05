Shopping Recife recebe 3ª edição do Salão Imobiliário Hub Nogueira

A- A+

A 3ª edição do Salão Imobiliário Hub Nogueira será realizada de 16 de maio a 1º de junho, na Praça de Eventos do Shopping Recife. A iniciativa reúne construtoras de diversos perfis e promete condições comerciais diferenciadas para imóveis em lançamento, em construção ou prontos para morar.

As ofertas vão de empreendimentos populares a unidades de alto padrão, localizados tanto na capital quanto no litoral.

Segundo os organizadores, o público encontrará preços promocionais, formas de pagamento flexíveis e acesso facilitado a crédito imobiliário. Representantes da Caixa Econômica Federal e de outros correspondentes bancários também participam do evento.

Em 2024, o salão registrou mais de 1.200 atendimentos e mais de 350 unidades vendidas — um crescimento de 70% em relação à primeira edição, realizada em 2023.

“Os números do ano passado comprovam o sucesso da segunda edição do Salão Imobiliário. Para esta nova edição, estamos otimistas em repetir esse resultado, especialmente em função dos incentivos federais e estaduais que facilitam a aquisição de imóveis”, afirmou Armando Nogueira, CEO do Hub Nogueira Corretores.

Condições

Para a CPO (chief product officer) do Hub Nogueira, Paula Carolina, a proposta deste ano foi planejada para atender diferentes perfis de clientes.

“Haverá condições especiais para todas as categorias de imóveis e a participação dos principais correspondentes bancários, incluindo representantes da Caixa Econômica Federal”, disse.

Segundo ela, a presença desses profissionais facilita o acesso a informações de crédito e às modalidades de financiamento, com propostas adequadas à realidade de cada visitante.

Entre as construtoras confirmadas estão Due Incorporadora, Moura Dubeux, Exata Engenharia, VL Construtora, Max Plural, Ceta, MRV, Scopo Empreendimentos, Direcional, Tenório Simões, A B Côrte Real e Perfecta Engenharia.

Setor

O cenário atual do mercado imobiliário brasileiro tem sido marcado por mudanças nas políticas habitacionais, como a criação da faixa 4 do programa Minha Casa Minha Vida, voltada para famílias com renda mais alta. De acordo com Paula Carolina, as alterações promovidas em 2024 contribuíram para um crescimento de 5% no Valor Geral de Vendas do Hub.

“O setor foi responsável por mais de 30% do Valor Geral Vendido pelas nossas imobiliárias associadas em 2024. Com a ampliação dessa nova faixa, nossa expectativa é ainda mais otimista”, afirmou.

