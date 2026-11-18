A- A+

Black Friday Shopping Tacaruna antecipa promoções da Black Friday com a Best Week Campanha acontece de 23 a 29 de novembro, com descontos em diversos segmentos e participação de influenciadoras digitais

A Black Friday começa mais cedo no Shopping Tacaruna. De 23 a 29 de novembro, os consumidores poderão aproveitar uma semana de ofertas especiais em lojas e quiosques do mall, incluindo operações de alimentação e lazer, além da nova unidade da loja Império, com inauguração prevista para os próximos dias. A Best Week Tacaruna é uma oportunidade para antecipar as compras de Natal e adquirir produtos e serviços com preços mais atrativos.

A campanha reúne promoções em segmentos como moda, calçados, acessórios, beleza, perfumaria, eletrônicos, artigos para o lar e brinquedos, entre outros. Para ajudar o público a descobrir as melhores oportunidades, as influenciadoras Aline Leão, Maria Luísa Luna e Camila Valentim vão percorrer o shopping durante a semana em busca dos famosos “achadinhos”: produtos desejados pelos consumidores, encontrados a preços especiais. As dicas e ofertas selecionadas poderão ser acompanhadas tanto nos perfis das criadoras de conteúdo quanto no Instagram do Shopping Tacaruna.

“A Black Friday é uma das datas mais importantes do calendário do varejo e já faz parte do planejamento de compras de muitos consumidores. Nossa expectativa é de um movimento bastante positivo, impulsionado pela variedade de ofertas e pela proximidade do Natal. É uma oportunidade para o público pesquisar preços, encontrar boas condições de compra e antecipar os presentes de fim de ano”, destaca a superintendente do Shopping Tacaruna, Sandra Arruda.

Veja também